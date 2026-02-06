越南旅遊注意！違反「換錢新制」最高罰11萬元，加碼曝越南海關入境規定

東南亞國家旅遊越來越熱門，不只泰國，越南也是台灣人愛去的旅遊地之一，許多遊客在規劃行程時也會考慮換匯問題。究竟是在台灣先換好越南盾，還是抵達當地再兌換？多數旅客基於匯率考量選擇後者，然而越南政府2026年起實施新政策，1/1起，越南全面加強外幣兌換管理，違規換匯最高可罰１億越南盾（約新台幣11萬9,805元），這項新規定不僅適用於當地民眾，外國遊客同樣受到規範。

2026年越南換匯新制

越南旅遊專家「越南隊長」在社群平台發文提醒，越南政府為防堵詐騙與洗錢活動，將從2026/1/1起實施外幣兌換新規定。根據新制，所有外幣兌換行為都必須透過合法管道進行，包括銀行或持有合法執照的換匯機構。路邊換錢、未授權店家或私人換匯等方式將不再被視為合法，一旦被查獲將面臨處罰。

廣告 廣告

越南違規換錢罰款分４級

不只當地民眾，這項規定也適用於外國旅客，目的在保障資金安全與維護交易秩序。「越南隊長」表示，新規定針對違規換匯行為制定了明確的處罰標準，將根據實際交易金額分為４個等級：

１、交易金額1,000美元以下（約新台幣31,430元）：警告處分，但有沒收風險

２、交易金額1,000至10,000美元（約新台幣31,430元～314,300元）：罰款1,000萬至2,000萬越南盾（約新台幣11,989元～23,979元）

３、交易金額10,000至100,000美元（約新台幣314,300元～3,142,800元）：罰款2,000萬至3,000萬越南盾（約新台幣23,979元～35,969元）

４、交易金額100,000美元以上（約新台幣3,142,800元）：罰款１億越南盾（約新台幣11萬9,805元）



「越南隊長」指出，處罰項目除了罰款外，還可能包括沒收外幣，金額越高、處罰越嚴格。因此他建議遊客選擇合法換匯管道，既安心又有保障。

▲遊客至越南旅遊時若要換錢，要選擇合法換匯管道。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

以上內容由越南隊長授權改寫

越南海關入境規定

外交部領事事務局提醒，入境越南時攜帶物品有嚴格規定。酒類方面，酒精濃度20度以上限攜1.5公升，20度以下限２公升，總量超過３公升須申報。菸品部分，可攜帶香菸200根、雪茄20根或菸草250公克，但未滿18歲者不得攜帶。一般物品免稅額度不超過500萬越南盾（約新台幣6,016元），禮品則不超過100萬越南盾（約新台幣1,203元）。攜帶高價物品超過額度者，需填寫「HQ/2002-PMD表格」並繳納相關稅金。

越南現金黃金攜帶申報規定

現金與黃金的攜帶也有明確規範，領事事務局表示，外幣超過5,000美元（約新台幣157,551元）或越南盾超過1,500萬元（約新台幣18,046元）必須申報。黃金方面，禁止攜帶黃金塊與原料黃金入境，18K金飾品超過300公克同樣須申報。

外國人越南住宿規定

在越南境內住宿方面，領事事務局指出，外國人原則上可自由移動，但須符合事先登記的入境目的，且不得進入法令禁止的區域如邊界地區。若受越南國內居民邀請前往探望，邀請人須致函通知公安部出入境管理局，擔保外國人入境目的。無越南人邀請的外國人，須在簽證申請單填妥入境目的、時間及居住地址。免簽證國家國民若擬住宿民宅，須透過房東向當地公安局申報。特別注意的是，外國人與房東若非夫妻關係，必須下榻飯店、旅館或旅社，違反規定將面臨處罰。

▲前往越南旅遊要遵守當地規定。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

外交部領事事務局

網址：https://www.boca.gov.tw/sp-foof-countrycp-01-8-f4a19-02-1.html

更多食尚玩家報導

2026馬年15款全新刮刮樂開賣！高CP值推薦、中獎率、獎金一次看

2026運勢一次看！「這生肖」財運、健康第１名，加碼補運秘訣大公開

2026過年高乘載時間出爐！教你如何避開易塞車路段，加碼高速公路免收費時段

佛跳牆沒進前３！2026過年年菜推薦Top10，加碼烏魚子隱藏吃法更美味



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章