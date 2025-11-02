越南暴雨累計35死 順化一度水深及胸、會安古鎮滿街泥濘

越南整週遭暴雨侵襲，順化救難人員上週二（10/28）在及胸的積水中，背著民眾撤離。路透社



越南沿海各地過去一週遭遇致災暴雨，被列為世界文化遺產的峴港市會安，河流水位達60年新高，泛濫成災；順化救難人員也一度在水深及胸的積水中，背著民眾撤離，險象環生，官方統計上週大雨累計已釀35人死亡，仍有5人失蹤。

越南災害與堤壩管理局（VDDMA）今天（11/2）表示，過去一週豪雨釀成洪災已導致35人死亡、5人失蹤，死者來自順化市（Hue）、中部經濟重鎮峴港市（Da Nang）、林同省（Lam Dong）及廣治省（Quang Tri）等地區。

越南過去一週遭暴雨侵襲，會安古鎮積水嚴重，滿地垃圾泥濘。

亞洲新聞台（CNA）報導，聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的峴港市會安古鎮，河流達到60年來的最高水位，淹水深及腰，民眾靠木船外出，如今雖然水退，今天仍持續降雨，滿街泥濘與垃圾。順化市的積水一度水深及胸，救難人員背著民眾撤離，令人捏把冷汗。

越南過去一週遭暴雨侵襲，會安古鎮積水嚴重，滿地垃圾泥濘。路透社

43歲的會安民眾阮文昌（音譯）接受法新社訪問時說：「大家都驚魂未定，人們雖然做好了防洪準備，但沒想到水位會這麼高。很多家庭沒能及時做好準備，導致財物受損，面對慘重損失，每個人都很無助。」

越南過去一週遭暴雨侵襲，會安古鎮積水嚴重，滿地垃圾泥濘。路透社

越南災害與堤壩管理局（VDDMA）今天（11/2）通報，目前仍有1萬6500戶房屋被淹，超過4萬隻家禽家畜被洪水沖走，超過5300公頃農地被淹沒。

越南過去一週遭暴雨侵襲，會安古鎮積水嚴重，昨天（11/1）部分地區積水退去，滿力垃圾泥濘。路透社

越南每年通常受10個颱風或熱帶風暴直接或間接影響，但2025年越南已經歷遇12次颱風或熱帶風暴。今年1月到9月，越南受天災（主要是風暴、洪水和山崩）影響，造成187人死亡或失蹤。根據政府統計，經濟損失總逾6.1億美元（約187.6億元台幣）。

越南過去一週遭暴雨侵襲，會安古鎮積水嚴重，昨天（11/1）部分地區積水退去，滿力垃圾泥濘。路透社

