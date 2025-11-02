越南暴雨累計35死 順化一度水深及胸、會安古鎮滿街泥濘
越南沿海各地過去一週遭遇致災暴雨，被列為世界文化遺產的峴港市會安，河流水位達60年新高，泛濫成災；順化救難人員也一度在水深及胸的積水中，背著民眾撤離，險象環生，官方統計上週大雨累計已釀35人死亡，仍有5人失蹤。
越南災害與堤壩管理局（VDDMA）今天（11/2）表示，過去一週豪雨釀成洪災已導致35人死亡、5人失蹤，死者來自順化市（Hue）、中部經濟重鎮峴港市（Da Nang）、林同省（Lam Dong）及廣治省（Quang Tri）等地區。
亞洲新聞台（CNA）報導，聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的峴港市會安古鎮，河流達到60年來的最高水位，淹水深及腰，民眾靠木船外出，如今雖然水退，今天仍持續降雨，滿街泥濘與垃圾。順化市的積水一度水深及胸，救難人員背著民眾撤離，令人捏把冷汗。
43歲的會安民眾阮文昌（音譯）接受法新社訪問時說：「大家都驚魂未定，人們雖然做好了防洪準備，但沒想到水位會這麼高。很多家庭沒能及時做好準備，導致財物受損，面對慘重損失，每個人都很無助。」
越南災害與堤壩管理局（VDDMA）今天（11/2）通報，目前仍有1萬6500戶房屋被淹，超過4萬隻家禽家畜被洪水沖走，超過5300公頃農地被淹沒。
越南每年通常受10個颱風或熱帶風暴直接或間接影響，但2025年越南已經歷遇12次颱風或熱帶風暴。今年1月到9月，越南受天災（主要是風暴、洪水和山崩）影響，造成187人死亡或失蹤。根據政府統計，經濟損失總逾6.1億美元（約187.6億元台幣）。
越南中部清理洪水淤泥 外國遊客重返古鎮會安
路透社今天(2日)報導，越南中部近日遭洪水侵襲，造成至少35人喪生。聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界文化遺產的古城會安(Hoi An)也是重災區之一。隨著當地居民加緊清理淤泥與瓦礫，遊客正逐漸重返這座古鎮。 旅遊及服務業，尤其是住宿、餐飲與門票收入是會安經濟的主要支柱。官方數據顯示，去年會安接待逾440萬人次旅客，其中約360萬人次為外國遊客。旅遊業為當地貢獻了近三分之二的收入。 儘管多數飯店、燈籠商店與餐廳仍在進行大規模清理，為在接下來的旅遊旺季全面重啟做準備，但自1日起，已可見國內外遊客造訪，沿河觀賞古蹟。 上週的歷史性洪水淹沒了會安掛滿燈籠的街道及擁有數百年歷史的古厝，並迫使數百家商家暫時停業。 當局尚未公布經濟損失估值，不過根據小型店家通報的損失，損害金額已達數億越南盾(約合數千美元)。 鄰近的順化市(Hue)同樣受暴雨影響，其著名古城也已於10月31日重新向遊客開放。 然而，當局警告，由於未來幾天仍可能持續降雨，河川水位恐進一步上升，不排除洪災再次侵襲的可能。 這場歷史性洪災也造成5人下落不明，超過1萬6千戶民宅及5,300公頃農作物泡水。越南政府防災機構表示，仍有約中央廣播電台 ・ 11 小時前
