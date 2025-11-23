越南暴雨釀災至少90死12失蹤！ 18.6萬戶受損、逾300萬牲畜被沖走
[Newtalk新聞] 越南中部及中部高原地區發生連日暴雨，引發大規模洪水與土石流，造成至少 90 人死亡、12 人下落不明，災情遍及全國多地，，為近年最嚴重天災之一。
越南政府表示，全國已約 18.6 萬戶民宅受損，逾 300 萬頭牲畜遭洪水沖走，經濟損失金額估計逼近 9.035 兆越南盾（約新台幣 118.78 億元），多個交通要道受阻，部分高速公路及鐵道中斷。至今（24 日）上午，仍有約 25.8 萬戶停電。
根據《法新社》報導，西原地區達樂省（Đắk Lắk）災情尤為慘重，自 11 月 16 日以來已累計超過 60 人罹難。政府指出，災害最集中的五省包括廣義省、嘉萊省、多克樂省、慶和省與林同省，主要位於越南南部和中南部。
在洪水最嚴重的時期，光是達樂省就有約 15 萬戶，雖洪水逐漸退去後，已有 5 萬戶沒有淹水，但住宅損毀情況仍相當嚴重。達樂省農民 Mach Van Si 受訪時哽咽表示：「我們的整個村子被摧毀了，什麼都沒剩下，全都被泥水淹沒。」
目前，越南當局已動員軍方與警力投入災區協助救援與疏散。總理范明政（Phạm Minh Chính）正在南非出席 G20 峰會，並於當地時間周日上午主持緊急視訊會議，指示各地全力搶救災民。
多地累積雨量已超過 1.5 公尺，其中部分地區突破 5.2 公尺，創下自 1993 年以來的新高紀錄。氣象單位預測，未來數日降雨可望逐漸減弱。
科學家指出，由於人為造成的氣候變遷，使越南更易暴露在極端氣候事件中，颱風強度增加、頻率上升，使洪災更為嚴峻。今年越南已遭遇兩個颱風，分別是「卡瑪吉」（Kalmaegi）與「布婁伊」（Bualoi），接連侵襲，災情層出不窮。
