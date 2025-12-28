越南最大企業集團Vingroup撤回價值670億美元南北高鐵投資項目

（德國之聲中文網）Vingroup在一份聲明中表示，重新評估集團資源而決定撤銷這項於5月提交的投標計劃。此前，Vingroup獲得了包括一座奧運標准體育場和連接重要地點的鐵路在內的越南多個國家級重大項目。

消息公布後，Vingroup及其子公司的股價下跌7%。

今年5月，Vingroup集團董事長範日旺創立的子公司Vinspeed提出競標連接河內和胡志明市、全長1540公裡的鐵路項目，承諾自籌20%的項目資金，並尋求80%由國家資助、為期35年的零利率貸款。

然而，越南央行對Vingroup集團的高槓桿率和缺乏鐵路基礎設施建設經驗表示擔憂，同時警告該貸款申請及所需擔保可能對銀行業穩定構成風險。路透社審閱的一份5月19日的意見指出，該方案需要“特殊的國家擔保”。

越南財政部也指出，該方案的零利率條款以及30年期、僅在到期時償還債務的還款計劃，相當於國家補貼，可能會影響越南的信用評級。

就在Vingroup宣布退出高鐵項目幾天前，其子公司VinSpeed剛剛與德國鐵路技術巨頭Siemens Mobility簽署了一項全面的戰略合作伙伴關系和技術轉讓協議。該框架協議明確包括為 VinSpeed的另外兩個鐵路項目（濱城—芹耶線和河內-廣寧線）提供車輛及相關子系統。

Vingroup集團表示，其退出不會阻礙項目進展，反而能讓公司專注於其他大型項目。

除了Vingroup集團之外，包括汽車工業公司THACO、越南鐵路公司和越南投資發展集團在內的其他投資者也對高鐵項目表現出了興趣。

河內方面已宣布南北鐵路項目的得標者將於明年1月公布。

作者: 德才 (路透社)