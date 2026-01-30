越南最大金融犯罪女首富吐資產換免死 2鱷魚柏金包和遊艇將拍賣

越南華裔首富張美蘭逃過死刑，她的資產被當局沒收拍賣，圖為她2024年12月3日在高等人民法院出庭。美聯社資料照片



曾是越南華裔首富的女子張美蘭，因詐欺罪去年遭越南法院判處死刑；在國會恰好修法加上張美蘭主動表示願交出所有資產下，逃過一死。越南大城胡志明市政府本週表示，將拍賣張美蘭擁有的2只愛馬仕（Hermès）鱷魚皮柏金包，以及一艘豪華遊艇。

張美蘭（Truong My Lan）創辦「萬盛發」（Van Thinh Phat）集團，涵蓋餐飲、房地產及各種商業業務，她涉嫌以融資、持股等手段，11年間對西貢商業銀行（SCB）詐取1000兆越南盾（時約1.42兆元台幣）巨款，2024年4月遭胡志明市人民法院一審判處死刑。

檢察官表示，其中有270億美元被挪用，120億美元被認定為侵占，成為全球規模最大的金融犯罪之一。

張美蘭在獄中寫信給負責監管其財產的政府委員會求情，希望當局允許她變賣房產還債，換取免死。

越南國會去年6月25日修正《刑法》，廢除貪汙等8項罪名的死刑，最重只判無期徒刑。這項修法讓張美蘭逃過死刑，改為終身監禁，但她仍被下令賠償270億美元（約8498億元台幣）。

英國廣播公司（BBC）報導，胡志明市政府表示已沒收張美蘭的部分資產，除了柏金包，還包括服飾及一只手錶。當局正嘗試出售她曾持有的柏金包和遊艇變現，已尋找專家鑑定這2只柏金包的價值。

同時，越南當局本月初曾嘗試以524億越南盾拍賣她的遊艇「西貢夢幻號（Reverie Saigon）」，但無人出價而流標；預定下月二拍，起標價降至493億越南盾（約6000萬元台幣），競標者需支付起標價20%的押金才能參加拍賣。她的另外兩艘船也將以每艘48億越南盾的價格舉行拍賣。

此案庭審曾在越南轟動一時，張美蘭的丈夫和姪女在內的80多人一同受審，且全數被定罪。她的審判是越南激烈的反腐敗行動中最具戲劇性的一幕，吸引全球關注。

張美蘭的資產目前是官方努力補償受害者並抵銷詐欺損失的核心。據當地媒體報導，越南當局已沒收她的1200多項資產，包括公司股份和房地產。

張美蘭在庭審期間還曾經想要保住她心愛的柏金包，她告訴法院，其中一只是在義大利購買，另一款只馬來西亞商人的贈禮。她表示，希望能將這些包留給子孫作為「紀念品」，但被法院以「不義之財」駁回。

張美蘭位於胡志明市中心的一處不動產，去年10月成為首件成功拍賣的資產，成交價超過6000億越南盾（時約6.6億元台幣）。

