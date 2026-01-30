越南最大金融詐騙案！女首富柏金包將拍賣 哀求「留給子孫」遭拒

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因涉高達270億美元（約新台幣7915億元）的金融詐欺案，曾一度被判死，現改判處無期徒刑。外媒報導，越南當局正試圖拍賣她名下的財產與奢侈品，盼能彌補受害者損失，包括她名下的豪華遊艇和2個柏金包。

越南女首富張美蘭因涉高達270億美元（約新台幣7915億元）的金融詐欺案，曾一度被判死，現改判處無期徒刑（圖／美聯社）

根據BBC報導，張美蘭被控透過「西貢商業銀行」給予空殼公司不合法貸款，藉此侵占大筆資金，一度遭判死刑，但隨著越南國會去年6月廢除多項罪名死刑，她的死刑改判終身監禁。一同受審的還包括她的丈夫和姪女等80多人，全部都被判有罪。

為了賠償受害者、彌補損失，去年10月，張美蘭位於胡志明市中心的一處房產以超過6000億越南盾（約新台幣7.3億元）成交。本月，當局曾試圖以524億越南盾（約新台幣6352萬元）拍賣她的豪華遊艇Reverie Saigon號，但因無人競標而流標，如今預定於2月12日再度拍賣，起價降至493億越南盾（約新台幣6000萬元）。此外，她名下另外2艘船隻，也將各以48億越南盾（約新台幣580萬元）起價拍賣。

胡志明市民事判決執行局本週宣布，已查封張美蘭名下超過1200項資產，包含公司股權和不動產、2只鱷魚皮柏金包、名錶及服飾，正在尋找專業鑑定師評估精品價值，準備拍賣。

根據BBC報導，單只愛馬仕（Hermès）柏金包在國際市場上售價可高達數十萬美元。審判期間，張美蘭曾懇求法院保留2只柏金包，希望作為傳家寶留給子孫，但被法院以「不法所得」為由駁回。

