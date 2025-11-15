越南椰子慘遭中國拒收！價格暴跌近7成 產業進入整合期

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

越南椰子是許多人心中的街頭美食，不過近期因出口至中國的椰子品質不穩定，遭到中國拒收，只能轉由國內低銷，價格在短短3個月內暴跌三分之二。

近期越南椰子因為甜度不均、生產地來源不明而被 中國退回，只能轉由國內低銷。（示意圖／Pixabay）

根據《越南快訊》報導，越南永隆省的黃姓（Hoang，音譯）椰農表示，椰子已達成熟期可以採收，原本在8月份每打可賣到10萬至13萬越南盾（約台幣120元至156元），如今貿易商只願意以每打4萬越南盾（約台幣48元）購買，價格明顯大幅下跌，讓黃姓椰農感嘆，「今年大部分時間獲得了豐厚利潤，但近幾個月來需求下降，導致價格暴跌。」

越南椰子協會副主席兼秘書長Cao Ba Dang Khoa表示，今年許多出口商在缺乏監管品質管理的情況下，向中國出口大量椰子，導致出口貨櫃裡的椰子大小和口味不一。他證實，有些椰子被拒收，商家只能被迫運回越南低價販售。

他補充，近期一次去中國時，江西萍鄉市水果協會的代表透露，許多越南椰子因為甜度不均、生產地來源不明而被退回。他稱，「上海或北京的顧客願意為椰子支付高價，但如果品質不穩定，越南公司營運恐陷入困境」。

根據越南海關統計，截至2025年9個月，新鮮椰子出口額年增17%，達1.38億美元（約台幣42.8億）。加工椰子出口額2.6億美元（約台幣80.6億），成長55%。但隨着價格暴跌，椰子貿易商少了約30%，預示該行業正邁入整合期。

