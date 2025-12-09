越南機場「買4800元快速通關」仍卡 女怒：安檢索討千元

買快通遊客抱怨越南胡志明機場安檢人員通關索討千元。（圖／葛小姐提供）

越南機場通關亂象引旅客不滿，近日一名台灣女性旅客在胡志明市機場遭遇不愉快經歷，即使已花費4800元購買快速通關服務，仍被安檢人員刁難並額外索取1000元台幣。旅遊達人指出，胡志明機場通關時間可長達2小時，即使購買快速通關服務仍可能被要求額外付費。專家建議旅客通關時避免不必要交談，並妥善收好護照與錢包，以減少被索取額外費用的機會，引發旅客對越南旅遊安全的擔憂。

一名台灣旅客葛小姐近日從越南胡志明市機場返台時，雖已透過第三方旅遊平台購買「快速通關」服務，每人花費約1600元台幣，3人共計近4800元，卻仍遭遇安檢人員刁難。安檢人員一直拖延時間，最後看到葛小姐錢包中有一張1000元台幣，直接抽走後才放行。葛小姐表示，已經花了將近1600元台幣購買快速通關服務，安檢人員卻還要額外收費，讓她感到十分不滿。

買快通遊客抱怨越南胡志明機場安檢人員通關索討千元。（圖／TVBS）

葛小姐也提到，不只在機場遇到類似情況，在胡志明市旅遊期間，她的朋友在咖啡公寓前休息時，被假熱心的「擦鞋黨」強行擦鞋，收取約800元台幣。這些不愉快的經歷讓她打消再訪越南的念頭。

部落客熊熊來七逃分享了自身經驗，表示曾在胡志明機場等待通關超過2小時。他解釋說，當地機場通關極為緩慢，有時工作人員會偷偷打開紅龍繩子讓人插隊。他進一步解釋「暗黑版快速通關」意指旅客可走到較後方的海關，遞出「誠意」（即金錢）以加速通關。熊熊來七逃強調，即使已購買官方或第三方的快速通關服務，仍可能被要求額外付費。

為避免被額外收費，熊熊來七逃建議旅客通關時只拿著護照，因為夾帶其他物品可能讓工作人員認為旅客特別有錢。他也提醒，雖然部分國家明文禁止收取小費，但私下仍可能照收不誤。此外，旅客過關時應將護照套和錢包收好，避免不必要的寒暄和交涉，以減少被索取額外費用的機會。

