越南欲買「陣風」戰機! 將安排飛行員赴法試飛 法媒：擺脫俄系武器依賴

越南正評估採購法製「陣風」戰機，並計畫安排空軍飛行員試飛，作為汰換老舊俄製戰機、提升空防戰力的重要選項。 圖：翻攝自 騰訊網 河東三叔

[Newtalk新聞] 據法國媒體《快報》（L’Express）4 日報導，越南正評估採購法國製「陣風」（Rafale）多用途戰鬥機，作為逐步降低對俄製戰機依賴的重要選項。報導指出，越法雙方已進入較為深入的討論階段，越南空軍飛行員未來可望赴法試飛「陣風」，此一安排通常被視為軍售評估進入實質階段的明確訊號。

報導分析，對法國而言，若能成功促成越南成為新買家，將有助於提升「陣風」在國際市場的形象。此前，印度與巴基斯坦於去年爆發空中衝突，印度空軍損失多架戰機，其中包含「陣風」，引發外界對其實戰表現的質疑。因此，後續任何新的出口案都被視為法國軍工產業的重要突破口。

越南空軍目前主力仍為 1990 年代起引進的蘇-27、蘇-30MKV 戰機，以及已明顯老化的蘇-22 攻擊機。相關機型服役年限普遍超過 20 年，航電與雷達性能已難以因應現代空戰需求。對此，越南早已於 2020 年，斥資約 3.5 億美元向俄羅斯採購 12 架雅克-130 高教機，但服役後相繼發生墜機事故，進一步削弱對俄製航空裝備的信心。

越南現任空軍戰機仍以蘇-30MKV等為主力，不過早已無法因應現代空戰需求。 圖：翻攝自 騰訊網 河東三叔

與此同時，周邊國家快速進展的空軍現代化，也對越南形成壓力。如印尼採購「陣風」，並搭載 RBE2-AA 有源相控陣雷達與「流星」中程飛彈；泰國引進「獅鷲」E/F 型戰機，配備先進 AESA 雷達，可掛載 AIM‑120 或「流星」飛彈；緬甸則接收蘇‑30SME 與「梟龍」戰機；菲律賓亦正與南韓洽談 KF‑21 新型戰機，一旦成案，區域空中戰力版圖勢將出現變化。

報導指出，美國曾提議向越南出售 F‑16 戰機，以改善雙邊關係，但相關使用與政治限制條件繁多，被越南視為潛在風險。瑞典「鷹獅」與歐洲「颱風」戰機則涉及美製引擎或多國合作，談判複雜度高。不過，倘若越南持續採購俄製戰機，除技術與可靠度疑慮外，也面臨產能不確定與美方制裁風險。

瑞典紳寶集團生產的 JAS-39 「鷹獅」戰機。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

因此，「陣風」被視為相對現實的折衷選項。該機完全由法國自主研製，不受美方出口限制，最新批次性能可明顯壓過越南現役蘇‑30MKV。但其高昂價格仍是一大障礙，單機價格估計不低於 2 億美元，若連同彈藥、訓練與後勤體系，一個 12 架中隊的總成本恐達 20 至 30 億美元，對越南國防預算形成不小壓力。

《快報》最後指出，若交付時程允許，越南理論上也可考慮俄羅斯蘇‑57 匿蹤戰機，但相關風險與不確定性仍高。整體而言，越南是否最終拍板採購「陣風」，將成為其空軍現代化與外交戰略走向的重要指標。

