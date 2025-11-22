越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷

國際中心／綜合報導

柬埔寨斯雷省法院外18日上午上演了一場堪比電影的越獄，一名越南女子提前潛伏在法院外，等到載著6名囚犯的囚車抵達並開門下放時，她迅速上前，把藏好的手槍交到黑幫頭目手中。男子接過槍立刻對著警員示警，隨後與這名女子跳上預先準備的汽車逃離現場。女子被捕時，被現場媒體包圍，竟有記者竟當眾伸手撫摸女子的臉，還語帶輕佻地評論「皮膚好滑」、「胸部很大」等言語，瞬間點燃網路怒火，在不斷升高的公憤下，柬埔寨資訊部火速介入，撤銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止他繼續從事任何新聞或影像相關的工作。

廣告 廣告













越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟當場性騷喊「胸很大」 遭吊銷證照

越南女子帶槍劫獄黑幫男友。（圖／翻攝自X @sxrbggpp）

根據多家外媒報導，當天載著多名囚犯的車輛抵達法院停車場時，女子早已潛伏在一旁。監視畫面清楚顯示，她身穿黑衣、神情鎮定，緊盯著現場動態。當身著橘色囚服的黑幫老大一下車，她立刻上前，迅速將藏好的手槍遞給對方。男子接過槍後毫不遲疑地轉身對準押解警員開火。

突如其來的混亂令獄警們完全措手不及，不少人慌忙逃竄、甚至連滾帶爬尋找掩護。囚犯趁機與女子衝上預先準備好的逃逸車輛，一路闖出法院，成功脫逃。整起「零警戒遞槍」與「警員驚慌失措」的畫面在網路上瘋傳，讓柬埔寨警方顏面盡失，社會輿論也猛烈批評維安漏洞。

越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟當場性騷喊「胸很大」 遭吊銷證照

一名男性記者竟伸手觸摸女子臉頰，輕佻評論「她胸部好大」。（圖／翻攝自X @sxrbggpp）





事件引起極大關注後，警方火速展開追捕行動，僅花數小時便將這名越南女子、其情夫及所有逃逸囚犯悉數逮捕歸案。女子被控非法持槍與協助越獄等罪名。原以為事件將就此落幕，沒想到卻在她被押回過程中，掀起另一波公憤。

有記者在押解現場的行為被形容為「荒唐至極」。影片顯示，一名男性記者竟伸手觸摸女子臉頰，輕佻評論「皮膚真光滑」；另一人則當眾喊出「她胸部好大」，引發群情激憤。網友痛批，無論她犯了什麼罪、是哪國人，都應享有最基本的尊嚴，媒體人的失格行徑更凸顯制度崩壞。在輿論壓力下，柬埔寨資訊部隨即宣布吊銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止其再從事新聞或影像相關工作；另一名記者則被召回接受倫理與職業操守









原文出處：越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟當場性騷喊「胸很大」 遭吊銷證照

更多民視新聞報導

關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了

日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作

監獄「直送女模嘿咻」！中國大佬「爽坐牢」VIP專屬炮房細節曝

