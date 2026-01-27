越南歲末祝福 年味濃人情香

企業共善在越南，有食品公司創辦人，非常認同慈濟，總是大方提供場地，讓志工辦活動，這場歲末祝福，更邀約80多位員工一起參與，提前感受年節氣氛，也推廣蔬食護生。

開心唱著幸福的臉，能在有愛的公司工作，真的很幸福。

慈濟茶榮聯絡點負責人 陳德龍：「我們都知道善念匯集，因為有更多的善念，就會做更多的好事。」

椰花蜜公司創辦人，認同慈濟理念，時常提供場地舉辦活動，員工們也常受邀參與，歲末年終，志工們更要來送祝福，現場除了有現做的飯捲推動蔬食，還有揮毫送春聯，感受華人過年時，熱鬧的氣氛。

員工：「今天我也請一個字，是我的名字，每天我都會把愛心投入竹筒，這是出自於我的意願，所以我會持續投竹筒。」

公司正在推動竹筒歲月，透過觀看大藏經，了解慈濟善的足跡，更有動力，一起來行善。

員工：「我覺得很開心，如果有時間身體也健康，我願意跟著一起參與效法大家。」

領到了福慧紅包，還有精心準備的小禮物，真心感受到慈濟人的用心，也更加珍惜這分緣。

