越南河粉店 進駐國華商圈

令人食指大動的越式鮮牛肉河粉，講究忠於原味的道地口感。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

越南河粉前進觀光客人潮最多的國華商圈一帶，最近新開好幾家，有趣的是純越南新娘開的河粉店愈來愈台味，台灣人開的反而愈來愈越南正統口感，業者還引進河粉機，每天供應現磨河粉，店內還有樂高牆，供小朋友在牆上自由拼圖創作。

越南河粉店隨著越配引進方興未艾，但越配在台灣賣越南河粉為適應本地人口感，加了紅蔥頭、蒜頭酥調味，變成很台味的越南河粉，反而本地人開的河粉店講究忠於原味，形成鮮明有趣的逆轉對比。

開在府前路海安路口的「周鮮鮮」手磨鮮河粉店老闆余泰賢表示，他完全摒棄紅蔥酥和蒜頭酥，堅持使用多種越南香菜調味，湯頭使用牛大骨燉熬，絕不會為了搶速度使用牛骨粉熬湯。河粉上桌時，除檸檬片之外，還會附加半粒金桔，讓味道更有層次。

本身是廣告招牌業出身的余泰賢特別在店內設計一面樂高玩具牆，上面佈滿各式樂高玩具，讓隨父母去吃河粉的小朋友可自由組裝，不會無聊，這面牆也是時下越南河粉店的唯一。