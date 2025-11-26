越南洪災慘重 台商募資救助：盼土地有台灣人的溫度

（中央社記者曾婷瑄河內26日專電）越南中南部恐成颱風全球熱點，日前豪雨導致災情嚴重，上千家庭被迫撤離。旅越台僑發起捐助動員，盼募集資金與物資直送災民手上。台僑表示，「越南有事，我們有事」，想用行動為這片土地加上台灣人的溫度。

今年越南氣候極端，當局表示，過去3天內，多地降雨量累積超過1500毫米。持續強降雨導致中南部地區多地嚴重洪災、土石流，交通中斷，使民眾遭受重大損失。官方最新統計指出，死亡人數已達90人，另有12人至今下落不明。

廣告 廣告

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）近日已批准向慶和、林同、嘉萊、多樂省等嚴重災區提供7000億越南盾（約新台幣8.3億元）緊急援助。災區政府與民間也集體組織動員，募集資源，為災民提供援助。

25日，越南台商總會也開始進行預計為期一週的募款，群組裡台灣人積極響應。實際收到的金額，將轉給前線重災區的商會，讓其根據當地有需要的民眾進行現金與物資發放。

這場台灣人救助行動，以「不中轉、直接把現金及物資送到災民手中」為原則，投入白米、飲水、毛毯、帳篷等急難物資。

總會表示，「這裡不是陌生地名，而是我們共同生活的越南。讓我們用行動，為這片陪伴我們的土地加上一份台灣人的溫度」。

僑務委員暨越南台商總會候任總會長洪志華接受中央社訪問時表示，台商總會歷來都會在越南有需要時動員，只要有重大狀況，這裡的台灣人或台商，都是長年持續不斷地默默行善捐贈，有時是個人，有時是配合當地政府，有時則是透過慈濟等台灣組織。

「我講句實在話，越南有事，我們也都有事，因為我們都住這裡」，洪志華說。

深耕越南數十年的他指出，近年來全球氣候變遷明顯。過去北越很少有颱風，這幾年頻率增加。颱風常侵擾的越南中部近年災情也比以往更嚴峻。

今年可謂越南天災年。越南快訊（VnExpress）今天新聞指出，自年初以來，接踵而至的嚴重自然災害共造成409人死亡或失蹤，另有727人受傷，估計經濟損失超過85兆越南盾（約32億美元）。

越南台灣商會聯合總會秘書長張天宇告訴記者，感覺今年天災特別嚴重。「我們雖不是越南人，但在這裡生活，這裡的人民遭遇困難，同為地球人本來就要盡一點心力」。

他說，河靜、林同等靠近災區的台商分會、青商會，或甚至很多非商會組織的台灣人都已經在災情第一時間自掏腰包，用不同方式和管道協助。

提到花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決時，越南人也組團前往救災一事，張天宇說這樣的互相幫助令人感到溫馨，「他們工作也很辛苦，看到台灣人受災，也願意主動幫忙善後，我們看到心裡都是很感動的」。

紐約時報（New York Times）24日報導指出，越南中部已成為亞洲致命雨季的最新重災區，雨季因氣候變遷而加劇。越南23日報告稱，過去一週已有超過90人死於洪水和山體滑坡，另有十幾人失蹤。

部分居民表示，從未看過如此災情，甚至已有抱怨和質疑政府的聲音出現。紐約時報寫道，有民眾認為警報和疏散系統不夠及時、防洪系統不夠完善；也有人質疑水庫洩洪可能是洪水氾濫原因之一。

幾十年前，越南平均每年只有5場颱風，然而今年卻遭受14次颱風攻擊，第15場強颱剛在越南中南部沿海形成，且過去幾天的降雨還不是颱風導致。

一份2024年香港城市大學能源與環境學院院長何頓（Benjamin P. Horton）合著的報告指出，氣溫升高導致大氣濕度增加，使南海海域升溫，這些因素與颱風模式相結合，形成一個風險漩渦。而「從地理位置來看，越南尤其脆弱」，為氣候變遷的「熱點地區」。

他向紐約時報表示，「越南中部毀滅性的洪水和土石流，使該地區成為亞洲致命雨季的最新中心。氣候變遷加劇了雨季的災害，而且似乎沒有盡頭」。（編輯：田瑞華）1141126