越南洪災慘重 台商募資救助：盼土地有台灣人的溫度
（中央社記者曾婷瑄河內26日專電）越南中南部恐成颱風全球熱點，日前豪雨導致災情嚴重，上千家庭被迫撤離。旅越台僑發起捐助動員，盼募集資金與物資直送災民手上。台僑表示，「越南有事，我們有事」，想用行動為這片土地加上台灣人的溫度。
今年越南氣候極端，當局表示，過去3天內，多地降雨量累積超過1500毫米。持續強降雨導致中南部地區多地嚴重洪災、土石流，交通中斷，使民眾遭受重大損失。官方最新統計指出，死亡人數已達90人，另有12人至今下落不明。
越南總理范明正（Pham Minh Chinh）近日已批准向慶和、林同、嘉萊、多樂省等嚴重災區提供7000億越南盾（約新台幣8.3億元）緊急援助。災區政府與民間也集體組織動員，募集資源，為災民提供援助。
25日，越南台商總會也開始進行預計為期一週的募款，群組裡台灣人積極響應。實際收到的金額，將轉給前線重災區的商會，讓其根據當地有需要的民眾進行現金與物資發放。
這場台灣人救助行動，以「不中轉、直接把現金及物資送到災民手中」為原則，投入白米、飲水、毛毯、帳篷等急難物資。
總會表示，「這裡不是陌生地名，而是我們共同生活的越南。讓我們用行動，為這片陪伴我們的土地加上一份台灣人的溫度」。
僑務委員暨越南台商總會候任總會長洪志華接受中央社訪問時表示，台商總會歷來都會在越南有需要時動員，只要有重大狀況，這裡的台灣人或台商，都是長年持續不斷地默默行善捐贈，有時是個人，有時是配合當地政府，有時則是透過慈濟等台灣組織。
「我講句實在話，越南有事，我們也都有事，因為我們都住這裡」，洪志華說。
深耕越南數十年的他指出，近年來全球氣候變遷明顯。過去北越很少有颱風，這幾年頻率增加。颱風常侵擾的越南中部近年災情也比以往更嚴峻。
今年可謂越南天災年。越南快訊（VnExpress）今天新聞指出，自年初以來，接踵而至的嚴重自然災害共造成409人死亡或失蹤，另有727人受傷，估計經濟損失超過85兆越南盾（約32億美元）。
越南台灣商會聯合總會秘書長張天宇告訴記者，感覺今年天災特別嚴重。「我們雖不是越南人，但在這裡生活，這裡的人民遭遇困難，同為地球人本來就要盡一點心力」。
他說，河靜、林同等靠近災區的台商分會、青商會，或甚至很多非商會組織的台灣人都已經在災情第一時間自掏腰包，用不同方式和管道協助。
提到花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決時，越南人也組團前往救災一事，張天宇說這樣的互相幫助令人感到溫馨，「他們工作也很辛苦，看到台灣人受災，也願意主動幫忙善後，我們看到心裡都是很感動的」。
紐約時報（New York Times）24日報導指出，越南中部已成為亞洲致命雨季的最新重災區，雨季因氣候變遷而加劇。越南23日報告稱，過去一週已有超過90人死於洪水和山體滑坡，另有十幾人失蹤。
部分居民表示，從未看過如此災情，甚至已有抱怨和質疑政府的聲音出現。紐約時報寫道，有民眾認為警報和疏散系統不夠及時、防洪系統不夠完善；也有人質疑水庫洩洪可能是洪水氾濫原因之一。
幾十年前，越南平均每年只有5場颱風，然而今年卻遭受14次颱風攻擊，第15場強颱剛在越南中南部沿海形成，且過去幾天的降雨還不是颱風導致。
一份2024年香港城市大學能源與環境學院院長何頓（Benjamin P. Horton）合著的報告指出，氣溫升高導致大氣濕度增加，使南海海域升溫，這些因素與颱風模式相結合，形成一個風險漩渦。而「從地理位置來看，越南尤其脆弱」，為氣候變遷的「熱點地區」。
他向紐約時報表示，「越南中部毀滅性的洪水和土石流，使該地區成為亞洲致命雨季的最新中心。氣候變遷加劇了雨季的災害，而且似乎沒有盡頭」。（編輯：田瑞華）1141126
其他人也在看
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 20 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 5 小時前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 1 天前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 1 天前
「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 4 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 7 小時前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 1 天前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
冷空氣急襲北台！今晚水氣增多 北東轉雨迎來濕涼天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（26）日清晨在東北季風增強之下，北台灣各地氣溫明顯下降，多處低溫落在14至16度， […]引新聞 ・ 7 小時前
要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前