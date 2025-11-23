越南洪災！90人罹難「死傷人數持續攀升」 經濟損失達119億台幣
【緯來新聞網】越南中部及高原地區近日遭遇多年來最嚴重洪災，根據越南官方於23日清晨7時更新的統計，已知有90人不幸罹難，另有12人下落不明，災情急遽升溫，單日死亡與失聯總數暴增34人，災害帶來的經濟損失初估接近9.035兆越南盾，折合新台幣約118.78億元。
越南洪災已90人罹難。（圖／AP NEWS）
根據《越南新聞》報導，達樂省（Đắk Lắk）是本次災害的重災區，累積通報63人死亡、8人失聯，慶和省（Khánh Hòa）及林同省（Lâm Đồng）分別有14人與5人罹難。廣治、承天順化、峴港、嘉萊等地也陸續傳出人員傷亡。
氣象單位指出，極端降雨仍未停歇，預計11月23日至25日期間，順化、峴港與廣義省東部將面臨強烈降水，累積雨量可能落在60至120毫米之間，局部地區恐突破250毫米。儘管部分河川如達樂、慶和和同奈河水位已開始回落，但整體仍處於高警戒狀態。
越南洪災已90人罹難。（圖／AP NEWS）
除人命損失外，這場罕見的水患也對當地經濟造成重創。越南政府初步統計，財物損失逼近9.035兆越盾，相當於新台幣118.78億元。各地政府正積極展開搜救與重建作業。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
國際油價崩跌 中油「這原因」汽柴油不調價
台灣中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。受到美國推動俄烏和平協議，加上市場對美國利率前景的不確定性，國際油價21日下跌約1%，收於一個月低點。美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.6%，收至58.06美元。布蘭...CTWANT ・ 57 分鐘前
越南中部一周洪災 死亡人數攀升至55人
越南連續一週遭受嚴重洪災，根據當局統計，截至21日，這場洪水已造成55人死亡，10多人下落不明。 自10月下旬以來，越南中南部持續暴雨，許多熱門旅遊目的地多次遭受洪災侵襲。 沿海城市芽莊(Nha Trang)大片地區在本周被洪水淹沒，而位於高原的避暑旅遊勝地大叻(Da Lat)附近的山區也發生致命的土石流。 越南環境部今天發表聲明稱，自16日以來，至少55人在6個省份遇難，另有13人下落不明。 根據該聲明，山區省分多樂省(Dak Lak)受災最嚴重，死亡人數超過20人。 根據官方媒體報導，在21日洪水逐漸消退後，救援人員從樹梢和屋頂上救出受困人員。 環境部補充說，多條高速公路在今天仍然無法通行，並有30萬人仍面臨斷電。此前發生的大停電影響超過100萬人。 根據越南國家統計局的數據，今年1月至10月，天災已造成越南279人死亡或失踪，經濟損失超過20億美元。 這個東南亞國家在6月至9月期間容易出現劇烈降雨。科學家發現，人為因素造成的氣候變遷正在加劇極端天氣現在發生頻率和破壞力。（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 19 小時前
本週運勢》普發1萬錢到手！4生肖沾光好運到... 謝沅瑾：屬雞小心禍從口出！ (11/24-11/30)
11月的普發現金，相信大家都已經申請得差不多了，也有不少人計畫好這筆錢的運用了吧！本週生肖運勢也沾光，有4個生肖在財運、事業及人緣上都有不錯的發展，不過唯獨屬雞的朋友們要特別注意，本週運勢各方面都普遍低落，想要更深入瞭解，現在就為大家解析本週生肖運勢。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 小時前
越南中部連續暴雨釀41死！旅遊重鎮芽莊成水鄉澤國，關鍵咖啡產地也遭重創
越南中部地區最近一段時間，可說是屋漏偏逢連夜雨，當地連日遭受暴雨、洪水和土石流的猛烈襲擊，造成死傷人數不斷攀升，目前也有至少41人死亡。許多城鎮因為暴雨變成水鄉澤國，讓救援隊伍疲於奔命，往返多地只為了從被淹沒的屋頂，救出受困多時的民眾。綜合外媒報導，僅僅過去三天時間，越南中部部分地區的降雨量，已超過150公分，然而這幾個受災的省份，不僅是該國最受歡迎的海灘度......風傳媒 ・ 1 天前
快檢查你的卡片！「10張信用卡」銀行宣布停卡走入歷史
隨著2025年即將結束，銀行業務也在進行信用卡的整理，十張信用卡將於年底停用或換新卡，其中包括新光銀行、玉山銀行、樂天信用卡、上海商銀、台北富邦銀行等，提醒持卡人注意。中天新聞網 ・ 1 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
高度綁定台積電 弘塑高階製程設備動能強 市場關注明年延續性
半導體先進製程設備廠弘塑（3131）公布2025年前三季財報，在AI、HPC及先進封裝設備需求強勁帶動下，本業獲利全面攀升，前三季每股純益（EPS）達26.19元，改寫歷年同期新高。該公司11月25日將舉行業績發表會，市場法人指出，弘塑在台積電與海外晶圓廠擴產周期中具有高度綁定度，特別是在先進製程關鍵設備模組及客製化工程領域需求能否延續至明年將是市場觀察重點。中時財經即時 ・ 2 小時前
台股周線連三黑失守季線 24日盤後MSCI半年調生效 留意指數再回測
MSCI半年將度調整將在11月24日（周一）收盤生效，MSCI台灣指數成分股中權重調降最多的個股為台積電（2330），其權重為58.03%，調降0.51個百分點，投資人留意指數尾盤恐會再回測。中時財經即時 ・ 1 小時前
又放鴿了？聯準會稱不排除降息 美股、台指期盤後反彈
即時中心／林耿郁報導美國聯準會FED再度釋放訊號，稱近期仍可降息，讓市場重燃希望；終場道瓊上漲493點、漲幅1.08%，收46245點；標普五百漲64點、漲幅0.98%，收6602點；納指漲195點、漲幅0.88%，收22273點；費半漲54點、漲幅0.86%，收6406點。民視財經網 ・ 1 天前
避險吞噬兩兆資本：應重建台灣壽險業的資本韌性
我國在會計處理與外匯監理上卻未充分考量壽險業的結構特性，僅機械套用國際準則而缺...信傳媒 ・ 2 小時前
賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感
賴清德總統前天秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島5縣核食管制解禁。時事評論家、醫師沈政男怒批，總統應顧及國民感情，...聯合新聞網 ・ 54 分鐘前
《台北股市》周線連三黑 投信：年底行情重個股表現
【時報記者張佳琪台北報導】受到美股影響，台股21日盤中一度下跌逾千點，終場大跌991點、跌幅3.61%，收在26434點，摜破季線，週線連三黑。安聯投信台股團隊表示，AI大趨勢以及基本面沒變，年底行情依然可期，大盤指數空間或許較有限，個股的空間可能比較大。 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊說明原因。主要是市場對AI前景再現雜音，壓抑AI相關標的評價面，加上美國最新周四公告非農數據亮眼，市場對聯準會年底降息機率大幅降低，持續影響美股及科技類股，導致台股震盪幅度較大。 就產業面觀察，安聯投信台股團隊表示，基本面沒有出現變化，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP(雲端服務業者)對AI投資有增無減，Google、Meta、Amazon等美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。 安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限，個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年；以產業別觀察，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，金融、時報資訊 ・ 3 小時前
《產業》拜台積電之賜 桃機攜手日阿蘇熊本機場合作推快閃台灣行程
【時報-台北電】繼今年8月在桃機舉辦熊本熊特展及見面會獲得旅客熱烈迴響後，桃園機場在22日至24日結合交通部觀光署、國籍航空公司及機場免稅店業者，前往日本阿蘇熊本機場辦理大型觀光推廣活動，進一步拓展台日雙邊交流，並力推短天期的「快閃台灣」行程，且傳遞「每一次都有新發現」訊息，盼吸引日本旅客體驗來台觀光魅力。 桃園機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，雙方以多元化形式深入交流合作。桃機公司董事長楊偉甫表示，桃機公司與阿蘇熊本機場合作，不僅是兩地機場情誼具體展現，更代表雙方在推動航空運輸與觀光市場上有共同目標，透過此次赴日辦理觀光推廣活動，盼能吸引更多日本民眾選擇台灣作為旅遊目的地，讓旅客每一次造訪台灣都能有全新體驗與回憶。 日本熊本機場社長山川秀明表示，自締結姊妹機場以來，兩機場持續致力於串聯地區與人群，此次活動更是雙方合作關係的重要成果。未來將持續與桃園機場合作，透過航空網絡與觀光交流，為台日雙方的發展作出貢獻。 日本熊本縣知事木村敬表示，近年來，隨著台積電進駐熊本，熊本縣與台灣交流日益活躍。今後將進一步強化經濟、觀光、文化等各領域合作，持續推動日台友好交流。 交通部觀光時報資訊 ・ 1 小時前
AI雜音干擾 法人：台股回升空間有限 年底做夢行情轉向個股
台股 21 日大跌 991.42 點，收在 26434.94 點，摜破季線，上市股票總市值下滑至 85.54 兆元。投信法人指出，近期市場對 AI 前景再現雜音，壓抑 AI 相關標的評價面，加上美國周四公告非農數據亮眼鉅亨網 ・ 2 小時前
美女詐團首腦歐俞彤海削157億 一審重判24年！出獄難再當「台版Jisoo」
全台最大「假出金詐欺集團」遭檢調破獲，號稱台版Jisoo的主謀歐俞彤已被依法起訴，檢警發動6波搜索，台北地院針對首波起訴的80人部分審結，21日進行宣判，歐俞彤遭判24年有期徒刑，可上訴。鏡報 ・ 1 天前
AI新十大建設 矽光子扮先鋒
為發展未來AI所需關鍵技術、提升競爭力，國發會「AI新十大建設推動方案」規劃跨部會協調，執行三大發展主軸，其中關鍵技術涵蓋矽光子、量子科技與AI機器人，三項攸關AI長期發展的核心技術均納入重點。工商時報 ・ 8 小時前
炒幣血洗！「麻吉大哥」爆倉71次「封王」 幣圈專家曝下場
藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到自10 月以來頻頻爆倉。隨著加密貨幣價格連番下挫，他的以太幣（ETH）多單也遭到強制平倉，光是11 月在去中心化交易所 Hyperliquid 上，黃立成單月爆倉高達71次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議焦點。中時財經即時 ・ 1 天前
投資人權衡俄烏和平協議展望 油價下跌
（中央社紐約2025年11月21日綜合外電報導）投資人權衡俄烏和平協議對石油供應的影響，協議若達成將為飽和的市場供應更多石油，油價今天收跌。紐約市場西德州中級原油的1月期貨價格下跌1.6%，收在每桶58.06美元。倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格下跌1.3%，收在每桶62.56美元。中央社財經 ・ 1 天前
《金融》一銀統籌主辦越南CITY LAND集團聯貸 超額認購1.7倍
【時報記者張佳琪台北報導】第一銀行宣布，南越的胡志明市分行以及北越的河內市分行，共同統籌主辦越南「CITY LAND」不動產集團4300萬美元聯貸案，獲超額認購1.7倍，共募集7300萬美元。這是繼今年主辦越南最大製糖企業「成成功邊和」2億美元聯貸案後，又一重要聯貸案。 第一銀行說明，本次聯貸案主要用於支持CITY LAND富國島大型複合式開發案建設使用，在聯邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行等共9家台資銀行踴躍參與下，不到兩個月即圓滿籌組完成。最終募集7300萬美元，超額認購1.7倍，此一聯貸案的募集也顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對越南未來發展深具信心。 CITY LAND集團成立於2003年，為整合土地開發、建築、設計、飯店管理、教育、醫療的全型建設集團，以建築品質及穩健經營於當地業界享有聲譽。CITY LAND集團過去主要以胡志明市不動產開發銷售為主，近年著眼越南都市開發及觀光業發展潛力，將業務觸角拓展至河內市及富國島不動產投資建設，其中，富國島複合式開發案總面積達173公頃，將用於建設高級飯店、社會住宅及度假村等相關設施，為該集團跨足休閒旅遊產業指標時報資訊 ・ 1 天前
《娛樂世界》楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S
【時報-台北電】第62屆金馬獎22日晚舉行，四段表演由導演殷振豪擔任典禮創意總監，以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的現在、過去和未來三章節。 「嘻哈天團」頑童MJ116在「前往（電影）的路上是最好的時光」演唱〈兄弟們要進城〉、〈Here We Are〉，邀李安導演、金馬獎執委會主席李屏賓同歡，為典禮揭開序幕。第二段表演，以電影主題曲入圍的戴佩妮演唱《地母》的〈布秧〉、告五人表演《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，9m88則獻唱電影《大濛》的〈大濛的暗眠〉，用歌聲帶領影人和觀眾進入電影世界。 金曲台語歌后李竺芯用其溫柔、感性嗓音演唱〈魯冰花〉、〈我是一片雲〉等，緬懷瓊瑤、大S徐熙媛、顏正國、許紹雄等逝世影人。李竺芯昨分享首次站上金馬的心情，表示準備時只想著如何奉獻自己一生的靈魂之光，向電影、音樂致敬，「在幕打開前，我緊張到聽見自己的心跳，我深呼吸，感受自己與電影人們同在。謝謝金馬獎的信任讓我有機會向現場、不同維度的電影人致敬」。 楊貴媚、李國煌昨搭檔頒獎，李國煌特別穿著高跟鞋登場，還原他《男兒王》的造型。他故作難過的說，他自57屆落馬後就在思考著時報資訊 ・ 46 分鐘前