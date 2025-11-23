越南洪災！90人罹難「死傷人數持續攀升」 經濟損失達119億台幣

【緯來新聞網】越南中部及高原地區近日遭遇多年來最嚴重洪災，根據越南官方於23日清晨7時更新的統計，已知有90人不幸罹難，另有12人下落不明，災情急遽升溫，單日死亡與失聯總數暴增34人，災害帶來的經濟損失初估接近9.035兆越南盾，折合新台幣約118.78億元。

越南洪災已90人罹難。（圖／AP NEWS）

根據《越南新聞》報導，達樂省（Đắk Lắk）是本次災害的重災區，累積通報63人死亡、8人失聯，慶和省（Khánh Hòa）及林同省（Lâm Đồng）分別有14人與5人罹難。廣治、承天順化、峴港、嘉萊等地也陸續傳出人員傷亡。



氣象單位指出，極端降雨仍未停歇，預計11月23日至25日期間，順化、峴港與廣義省東部將面臨強烈降水，累積雨量可能落在60至120毫米之間，局部地區恐突破250毫米。儘管部分河川如達樂、慶和和同奈河水位已開始回落，但整體仍處於高警戒狀態。

廣告 廣告

越南洪災已90人罹難。（圖／AP NEWS）

除人命損失外，這場罕見的水患也對當地經濟造成重創。越南政府初步統計，財物損失逼近9.035兆越盾，相當於新台幣118.78億元。各地政府正積極展開搜救與重建作業。

更多緯來新聞網報導

45歲日女星遠野凪子離世！家屬證實死訊 親曝為意外事故

澎恰恰欠債2.4億找阿吉仔力挺 兩老相加135歲賣蛋辛酸畫面曝光