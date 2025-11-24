越南洪災90死 近13萬戶無電可用
極端天氣頻傳，越南水災，死亡人數攀升到90人，還有12人下落不明，整體經濟損失超過三點四億美元，災情嚴重的原因是，從10月以來，越南中南部地區持續受到幾個颱風影響，豪雨不斷，災情集中在廣義、嘉萊等5個省份，其中包含不少觀光勝地。
商品被洪水沖到街上，和垃圾堆在一起，行李箱的塑膠袋上全是淤泥。 受災民眾：「我幾乎失去了一切 大約八成，洪水湧進來 把一切都毀了，回家也要整理，能救的東西就救，救不回來的就只能丟掉了。」
越南中南部近一周遭遇極端強降雨，爆發大規模洪水與土石流，首當其衝的高原省份 得樂省，數以萬計的民宅被淹沒，市場也滿目瘡痍，商家只能打起精神努力清理。受災民眾：「一切都毀了，3天才清出一條走道 到處都是水，照這個速度 得花一整個月才能清完。」
災區5個省分有超過8萬公頃農作物被摧毀，因洪水或土石流受阻，許多道路和鐵路依然無法通行，還有近13萬戶尚未恢復供電，經濟損失高達3億4300萬美元。受災民眾：「損失慘重 百分之百，屋裡所有東西都毀了，冰箱和家具還躺在外面，想吃飯還得去要包泡麵，連廚具都沒有。」
越南今年1月至10月，自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。這次災情再次凸顯極端降雨更頻繁 更猛烈的趨勢，隨著氣候變遷加劇，各國將面臨越來越嚴峻的天災風險。
