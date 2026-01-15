「越南版習大大」即將上線？蘇林效法習近平獨攬大權，越共總書記強勢清場

越南最具權勢的領導人、現任越共總書記蘇林（To Lam），正帶領這個東南亞國家，走向近40年來最劇烈的變革時期。如今隨著越南共產黨每五年一度的全國代表大會，即將拉開帷幕，現年68歲的蘇林、正試圖打破越共長年以來的「集體領導」傳統，期望仿效習近平一手掌握大權模式，由他同時擔任「黨總書記」與國家主席兩大要職，並全面強化鞏固個人權威。

彭博專題指出，正逢越共大會開幕前夕，蘇林頻繁回到自己的家鄉興安省（Hung Yen），在先祖墳前祈禱，並正緊鑼密鼓地擴建祖祠。這項動作，被視為刻意彰顯其根紅苗正的「愛國者血統」，藉此強化他在黨內的正統地位。

然而，蘇林上台後、毫不掩飾其集權傾向，在黨內引發強烈震盪。他推動大規模精簡官僚體系、削減省級行政區，並試圖提升私營部門地位。雖然這些改革讓外商讚譽有加，卻直接挑戰軍方等傳統既得利益者的權益。

2024年7月26日，越南軍人在河內舉行的越共總書記阮富仲葬禮上捧著他的遺照。（美聯社）

出身公安系統的蘇林，一路從1988至2010年逐級晉升至公安部副部長，他在2016年以越共中央政治局委員身份，獲得已故總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）欽點，協助進行黨內反貪腐掃蕩。他在2024年5月，被選舉為國家主席，正好遇上阮富仲病重，讓他得以兼管黨內事務，甚至在2024年7月阮富仲逝世後，短暫同時擔任代理總書記和國家主席雙重職位。

直到2024年8月，蘇林正式接任越共總書記，而原先的國家主席則改由軍隊出身的梁強擔任，讓越共再次回歸傳統「四頭馬車」模式。

效法「習近平模式」

蘇林自18個月前接掌大權後，開始執行各種動作，利用他在前領導人阮富仲任內、協助執行「熔爐」反腐運動的力量，也開始針對黨政軍高層進行清理，導致上台至今，有多人因此落馬，層級甚至高達前任國家主席、副總理和商界大亨。

美國軍事專家Zachary Abuza認為，很明顯蘇林就是在學習近平，看他過去幾年以來、如何有效地將「反貪腐」武器化，並將中央政治局班底全部換成自己的親信人馬。

越南共產黨總書記蘇林。（美聯社）

蘇林先是提拔同鄉盟友進入中央，甚至讓其子蘇龍（To Long）、進入公安部擔任重要職務，這些舉動已讓內部不滿，認為他破壞越共長久以來，刻意維持的內部權力平衡。

「多頭馬車」南北平衡、防止一人獨攬大權

越南實行一黨制，越南共產黨是執政黨，也是國內唯一合法政黨，在透過內戰統一全國之後，將政府掌管不同權力的4個關鍵職位，分別由不同人擔任，避免出現一人獨夫局面，同時還能兼顧南北方、軍隊的利益。最初是三頭馬車，專指總書記、國家主席、總理；近十年則增加國會主席一職，成為四駕馬車模式。

蘇林接掌大權後，再次做出改變，讓四駕馬車又多了一條線，加入越共中央書記處常務書記，成為「五柱共治」局面。不過，唯一沒改變的潛規則是，總書記一職僅限出身原先北越地區人士出任，以此象徵越共的傳統和歷史。

經濟與外交的鋼索

儘管政壇動盪，越南近年經濟表現繳出亮眼成績。

2025年越南國民生產毛額（GDP）成長率達到8.02%，高居世界前列。外國直接投資（FDI）成長9%，包含蘋果（APPLE）與金百利克拉克等知名跨國大廠，都擴張當地事業規模。

但在經濟成長同時，蘇林還面臨來自美國總統川普（Donald Trump）嚴峻挑戰，其重返白宮並祭出高額關稅，讓越南被迫在「美、中、俄三大勢力」之間做出平衡和選擇。越南除了積極回應華府，藉此降低稅率威脅，同時也持續和北京打好關係，甚至要與中國進行鐵路對接，強化潛在的跨境貿易或轉單效益。

2025年9月1日，越南河內舊城區，越南女子身穿傳統服飾「奧黛」漫步街頭。（美聯社）

如今許多智庫和學者都在關注，蘇林究竟能不能打破歷史傳統，在新一屆越共代表大會上，成功拿下總書記和國家主席雙重職位。但在一人獨攬大權的同時，越南對2026年、設定高達10%的經濟成長目標，蘇林在鞏固個人集權的同時，該如何維持社會穩定與外資信心，將是這場權力博弈的關鍵。

