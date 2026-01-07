越南牡蠣充台灣產賣千包 高雄盤商涉詐判4月

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄某間牡蠣盤商涉將越南進口假冒為台灣產牡蠣，賣上千包給下游食材行。盤商高姓業者接受偵查時坦承犯行，高雄地院依詐欺、違反食安法等罪判4月徒刑，可易科罰金。

高雄地方法院判決指出，前鎮漁港一間牡蠣盤商自民國113年10月13日至同年12月22日止，向其上游黃姓供貨商訂購進口的越南牡蠣後，假冒成台灣產牡蠣，以每包新台幣60元至70元不等價格，販售1034包給下游食材行，藉此賺得6萬7940元。

下游食材行員工收貨後，在牡蠣商品上張貼「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤上架販售給不知情消費者，直到衛福部承辦人員購買多包牡蠣送至農業部水產試驗所，鑑別確認為境外牡蠣，全案因此曝光。

高雄地檢署偵查時，食材行業者喊冤進貨時有要求要訂購的是台灣產牡蠣，若是越南牡蠣不會買，自己也是受害者；上游供貨商則稱台灣每年9月至12月，市面上牡蠣大多為越南牡蠣，販售時也有告知高女這些是越南牡蠣。

高雄地院審酌高女坦承犯行，且已與下游受害商家和解，據此依詐欺、違反食安法等罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1150107