越南牡蠣冒充台灣牡蠣 盤商遭判刑4個月

高雄一名牡蠣盤商將越南牡蠣冒充台灣牡蠣賣給海鮮食材行，一審被高雄地方法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金。（圖：溫蘭魁攝）

高雄一家專賣高檔海鮮與日本和牛的海鮮食材行，向前鎮漁港一名高姓盤商購買1034包「台灣牡蠣」，結果被食藥署發現是低價的「越南牡蠣」，高雄地方法院依違反《食安法》和詐欺罪，判處高姓盤商有期徒刑4個月，得易科罰金；進口商向檢察官表示，每年秋冬季節受天候影響，台灣牡蠣不夠肥美，因此，每年9月到12月，市面上的牡蠣很多都來自越南。（溫蘭魁報導）

判決書指出，113年10月到12月，高雄市一家海鮮食材行以每包60至70元的價格向前鎮漁港一名高姓牡蠣盤商買了1034包「台灣牡蠣」，然後在包裝上面張貼「台灣本產」、「東石去殼蚵」以及「產地：嘉義東石」等標籤後賣給不知情的消費者。

廣告 廣告

同年10月和12月，食藥署派員買了5包牡蠣帶回檢驗，經送往農業部水產試驗所鑑別，確認是境外牡蠣，於是報請高雄地檢署偵辦，但，海鮮食材行喊冤，表示他們進貨時要求的是台灣牡蠣，自己也是受害者；檢察官循線傳喚上游供貨的高姓女盤商，她坦承提供給食材行的是「越南牡蠣」冒充「台灣牡蠣」。

全案高雄地方法院審理終結，高雄地方法院庭長李育信說：「被告為牡蠣盤商，將購入之越南牡蠣，假冒為臺灣產牡蠣，被告所為係犯詐欺取財罪、販賣假冒食品而情節輕微罪，經承審法官量處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。」