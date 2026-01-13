越南牡蠣冒充台灣貨嚴重 東石蚵農要求強化進口管理、產地標示稽核

東石鄉網寮村長戴慶堂(左)遞交陳情書給漁業署長王茂城(右)。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近年來越南進口牡蠣假冒為台灣牡蠣販售情形嚴重，嘉義縣是國內牡蠣主要產區，漁業署長王茂城昨到東石鄉與養殖業者座談，業者要求政府強化進口蚵管理與產地標示稽核等訴求，王茂城表示，近3年已查獲16件未依規定做好進口來源標示案件，將持續加強稽查抽驗力道，並呼籲業者、民眾若在市面發現疑有冒充、混充情形的牡蠣，可交由漁業署進行檢驗。

政府稽查越南進口牡蠣假冒台灣蚵案件，台中市一間知名水產行進口越南牡蠣後出貨至水產店，在牡蠣上張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，假冒是台灣貨販售，水產行負責人日前被依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴。

廣告 廣告

座談會昨在嘉義區漁會東石辦事處進行，王茂城、縣府農業處長許彰敏、東石鄉長林俊雄、縣議員姜梅紅等與民眾座談，網寮村長戴慶堂遞交陳情書，訴求強化進口蚵肉管理與產地標示稽核、蚵產業納入關稅保護與進口調節機制、地方政府建立養蚵總量管制及提升品質、檢討跨縣市養殖期制及落實進口蚵苗檢疫制度等訴求。

戴慶堂說，越南蚵進口冒充台灣蚵情形嚴重，感謝政府調查起訴不肖業者，近年來他聽到消費者反映，東石蚵好像沒以前好吃，但實際上不是品質下降，而是不肖業者用進口蚵混充，請政府持續加強稽查。

業者說，越南進口蚵批發價一台斤120元至130元，台灣蚵約180元，價差很大，但一般消費者在市面不易買到標榜「越南蚵」的便宜牡蠣，大多數進口蚵在市面是拆包販售，甚至與台灣蚵混充；台灣蚵不怕與越南蚵比較，盤商、水產店應做好標示，在市面上讓消費者自行選擇，而不是用混充方式魚目混珠。

王茂城說，水產試驗所已開發牡蠣鑑定技術，可透過DNA鑑定分辨越南蚵與台灣蚵的差別，農業部與衛福部跨機關進行抽驗，已查獲16件違規，3件起訴，但因人力不足，稽查數量有限，若民眾、業者有發現標榜是台灣蚵的產品有異狀，疑為進口蚵，可先購買送交給水試所檢驗，相信可透過司法遏阻混充情形，也請地方政府與業者做好本土蚵產地標示，讓消費者能清楚選擇。

王茂城表示，台灣進口蚵數量約占市場3成，依照國際自由貿易規範，除非有如病毒等充足理由，否則台灣無法禁止進口，並建議養殖業者不再追求數量，以提高品質為目標，政府也會加強行銷推廣，共同維持台灣蚵產業。

嘉義縣東石蚵美味可口。(記者林宜樟攝)

漁業署長王茂城表示政府會持續加強稽查。(記者林宜樟攝)

網寮村長戴慶堂希望政府要加強稽查。(記者林宜樟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》雲林張家掌控北農將改選 全國農會要求基層農會繳股份委託書才可領獎勵金

今晨強烈冷氣團達標 鄭明典揭一不尋常：實在不太通

台灣東部海域21:31規模5.3地震 最大震度3級

大陸冷氣團明南下！ 未來一週早晚冷涼低溫「下探個位數」

