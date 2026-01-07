越南牡蠣「洗產地吞喉」1034包流向網紅名店！進口商爆：這時段都假的

記者簡榮良／高雄報導

這「蚵」不一樣，來不及已經吃下肚了。高雄某家網紅高檔海鮮食材行去年以每包60、70元價格向前鎮漁港高姓牡蠣女盤商買了1034包「台產牡蠣」，並上架賣出，結果被食藥署發現是假貨、越南冒充台產，食材行喊冤被騙，高女上游黃姓進口商則爆猛料，台灣秋冬受氣侯影響，牡蠣不夠肥美，每年9月至12月市面上的牡蠣大多為越南牡蠣。高女被法院輕判4個月，得易科罰金。

高檔海鮮食材行去年以每包60、70元價格向前鎮漁港高姓牡蠣女盤商買了1034包「台產牡蠣」，並上架賣出，結果被食藥署發現是假貨、越南冒充台產。（示意圖／PIXABAY）

判決指出，專賣帝王蟹、日本和牛的高雄某家網紅高檔海鮮食材行，於2024年10月至12月，以每包60、70元價格向前鎮漁港高姓牡蠣女盤商買了1034包「台產牡蠣」，並貼上「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤，上架販賣給不知情消費者吃下肚。

廣告 廣告

會東窗事發全因同年10月14日、12月23日，食藥署派人兩度暗訪稽查，買回3包、2包牡蠣帶回檢驗，意外查出身份是越南牡蠣，隨即報請高雄地檢署偵查，食材行喊冤自己進貨時有要求是台產牡蠣，與越南牡蠣兩者無法從外觀分辨產地，自己也是受害者。

法官認為被告所為是犯詐欺取財罪、販賣假冒食品的罪情節輕微，輕判4個月。（圖／翻攝畫面）

檢方傳喚供貨的高女到案說明，她坦承該批牡蠣是越南進口，並非嘉義東石出產，上游黃姓進口商也坦承，台灣每年9月至12月市面上的牡蠣，大多為越南產。高女不法獲利6萬7940元被沒收，且犯後態度良好，與網紅食材行達成調解且已給付完畢，法官認為被告所為是犯詐欺取財罪、販賣假冒食品的罪情節輕微，經承審法官量處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

進口商也坦言，台灣秋冬受氣侯影響，牡蠣不夠肥美，每年9月至12月市面上的牡蠣大多為越南牡蠣。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

代課老師…逼8歲童「跑100圈操場」稱開玩笑！下場曝

F-16墜機7600呎「夜航2殺手」曝光！空軍哽咽：辛柏毅該做的都做了

畢旅門檻要9成同意…結果僅8成1「胎死腹中」不辦了！屏東女中回應了

虱目魚「剖死10hrs」屍跳…里長嚇念祝禱文、放生：別再投胎！真相曝光

