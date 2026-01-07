越南牡蠣「變身」台灣東石 盤商遭判刑4月 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高雄市前鎮區前鎮漁港牡蠣高姓盤商，向上游訂購進口之越南牡蠣後，竟隱瞞牡蠣的「出身」，使不知情的下游門市誤張貼「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤後，上架販售與不知情之來店消費者，經農業部水產試驗所鑑別為境外牡蠣才東窗事發，高姓盤商在偵、審過程中坦承認罪，高雄地院依違反食品安全衛生管理法判刑4月、得易科罰金。可上訴。

檢方起訴指出，高某是高雄市前鎮區前鎮漁港牡蠣盤商，明知依食品安全衛生管理法規定，食品業者不得販賣攙偽或假冒之食品，但因台灣牡蠣於冬季產量減少，且體積較為瘦小，及台灣牡蠣市場價格高於越南牡蠣，於是在接到購買台灣牡蠣的訂單後，向上游訂購進口的越南牡蠣後，故意未告知實際產地係越南，而以每包新台幣60元至70元不等之價格，陸續出貨給不知情的下游廠商。

下游廠商門市不知情的員工於高姓盤商出貨之牡蠣商品上張貼「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤後，上架販售與不知情之來店消費者，113年10月13日起至同年12月22日期間總計出貨1034包牡蠣，收取6萬7940元價金。

之後經衛生福利部食品藥物管理署承辦人員於113年10月14日在高某下游廠商處購買3包牡蠣送至農業部水產試驗所鑑別為境外牡蠣，警方也在高某下游廠商處購買2包牡蠣，也被鑑別為境外牡蠣，於是將高某拘提到案，檢察官並依詐欺取財及違反食品安全衛生管理法起訴高某。

高某在檢方偵查時坦承認罪，高雄地院審酌被告經營牡蠣買賣，為賺取較高之利潤，竟罔顧消費者權益，將進口越南牡蠣偽充為台灣產之牡蠣而販賣，不僅欺瞞買家，更使不特定消費者誤認為台灣產之牡蠣而購買，所為實屬不該。

但是，念及被告犯後始終坦承犯行態度，且於本院審理期間已與被害人達成調解，且已給付完畢，查獲被告販賣之數量尚非龐大，且販賣所得非鉅，核與屬大量營利之大型食品製造工廠差距甚大，堪認情節輕微，因此判刑4月、得易科罰金。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

