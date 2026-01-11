「越南王」回台首推大肚山豪墅案 有買家直接圈地1千坪

〔記者徐義平／台北報導〕有著「越南王」稱號的富美鑫控股集團丁家，回台首個推案就是將家族在台中大肚山持有一甲子的土地打造成「客製化」別墅建案，讓買家直接圈地蓋豪墅，根據該推案建商表示，有客戶直接圈下1千坪土地，打算興建家族傳世宅。該豪墅建案的開發商、和倫開發總經理翁毓羚指出，開發案占地14.2公頃、約4.3萬坪，其中35%為建地、約1.5萬坪可拿來蓋豪墅，目前銷售模式是採行買地再委託興建，而買家最小購地面積必須要買到200坪，最大則無上限，因此有出現買家一口氣買下1千坪土地的成交案例。根據內政部實價網揭露資訊，該建案目前揭露買家的購地實價至少有3筆、每坪土地揭露單價落在59萬元上下，至於，購地總價目前揭露最大一筆則接近1億元。實價揭露 每坪地價50萬元上下富美鑫控股集團總裁丁廣鋐表示，目前已購買家多數是台北下來，主因是在台北買不到有天有地，可以自己規劃的住宅，甚至有買家想要在買進的土地上規劃一座室內網球場。至於，長期在越南經商，如何看待從中美貿易戰、美國總統川普關稅議題，以及中國對台灣的態度的國際局勢，丁廣鋐表示，其實中美貿易戰後，許多科技買家都要求製造商、代工業者能夠在中國以外規劃第二個供貨地點與電子業製造基地，而越南也是其中之一，尤其台、日、韓等都有不少科技業往越南設廠，以自己長期搭飛機往返越南與台灣，其實都可以在飛機上遇到不少的電子業工程師。丁廣鋐表示，在台灣的第一個建案推出後，接下來也不排除在中、南部買地，甚至有建築業者找上門尋求合建的可能。不過，推案的方向可能與台灣建商目前模式有所區隔，不會將所有重心放在市區。

