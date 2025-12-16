越南產業轉型見效 電子產品對美國出口首超衣鞋

（中央社記者曾婷瑄河內17日專電）越南產業轉型已見成效。最新報告指出，今年越南對美國出口電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為越南最大出口商品。今年新增外國直接投資更以電子產業最多，其中最大投資國為中國，台灣則排名第4。

越南新聞網（VietnamNet）近日報導指出，電子產品今年首次超越紡織品和鞋類，成為越南對美國出口的最大商品，反映越南產業逐步轉型。

根據越南房地產公司Savills最近發布的「聚焦2025年產業地產：邁向成長」報告，今年前10個月，越南製造業的外國直接投資（FDI）約182.2億美元，占越南FDI總額315.2億美元的近60%。

廣告 廣告

越南製造業新增外國直接投資最多選擇北寧省（Bac Ninh），約占總投資額的13.8%，緊隨其後的是海防省（Hai Phong）、同奈省（Dong Nai）和興安省（Hung Yen），占比分別為10.5%、9.8%和7%。

今年前10個月，中國在越南新建製造業投資最多，共有406件，占總件數的33%，總投資額達26億美元；新加坡緊追在後，共有178件投資，占21%，總額達17億美元。香港則排名第3，共有199件投資，占19%。

根據這份報告，今年前10個月的製造業投資案中，台灣則排名第4，其次為韓國、美國、日本。

以產業細分，電子業吸引的製造業外商直接投資最多，共15億美元、148件投資案；金屬加工產業緊隨其後，吸引12億美元、181件投資案；電器設備產業87件計畫獲得7.3億美元投資；橡膠和塑膠產業則有179件計畫與6.63億美元投資。

Savills產業部門負責人坎貝爾（John Michael Campbell）表示，光是電子產業的製造和加工就占新註冊外商直接投資的近60%，顯示投資方向正明顯轉向電子、先進設備等高附加價值產業。

他認為，基礎設施建設逐漸到位是關鍵，包括南越胡志明市東南隅的蓋梅（Cai Mep）至市威（Thi Vai）港聚落及跨區高速公路，能協助提高物流效率，吸引對供應鏈要求較高的產業。

坎貝爾指出，越南的製造業正經歷轉型，如先進電子產品、工業設備和資料中心等，這些企業都正發展蓬勃、擴大規模。

越南新聞網引用滙豐銀行（HSBC）同樣證實這項轉變的另一項分析。

2013年，越南對美國的出口中約60%為輕工業產品，主要是服裝、鞋類和玩具；電子產品僅占13%。

這一格局已發生變化。電子產品出口呈指數級增長。 2013年，電子產品出口量僅為輕工業產品的1/7，到2024年，電子產品出口量幾乎與輕工業產品持平。

而今年初，電子產品正式超越輕工業產品，成為越南對美國最大的出口產品。

滙豐銀行專家認為，這項轉變與越南在全球科技價值鏈的發展一致。得益於美中貿易摩擦，越南在最終電子產品組裝（final electronics assembly），尤其是在消費電子產品領域，獲得越來越重要的角色。

過去15年，越南智慧型手機相關產品的出口份額增長迅猛。韓國三星是最早入資的電子企業。自2007年起，越南已發展成為三星主要生產中心之一，目前約占三星智慧型手機全球產量的一半。

除消費性電子產品，越南在半導體製造領域，尤其是積體電路（IC）製造的發展也值得關注。積體電路的價值遠高於簡單的組裝，主要歸功於英特爾（Intel）的大規模投資。

毫無疑問，台灣也在越南科技轉型中扮演關鍵推手，全球資訊及通訊科技（ICT）供應鏈製造巨頭台灣大廠「電子六哥」罕見地全都選擇插旗北越，成為「中國+1」的最佳投資標的。

其中包括較早深耕的仁寶、鴻海，以及自2020年中美貿易戰升溫起，隨著越南設廠潮進駐的緯創、和碩、英業達。至2023年廣達斥資落腳，台灣「電子六哥」正式齊聚越南。

整體而言，韓國仍是越南最大投資國，在越南擁有逾1萬個活躍計畫，總投資額達940億美元，占越南外國直接投資總額的17.8%。其次是新加坡、日本和台灣。（編輯：韋樞）1141217