越南產能直逼中國廠！⾙爾威勒越南新廠啟用 全球布局成形
財經中心／余國棟報導
全球電⼦零組件領導廠商⾙爾威勒電⼦（7861）位於越南興安省的全新⽣產基地，於日前正式舉⾏開幕典禮。⾙爾威勒宣佈，該廠已於2025年第四季率先達成量產⽬標，未來的⽣產量能會與中國廠並駕⿑驅，標誌著集團全球供應鏈佈局完成關鍵拼圖。⾙爾威勒電⼦董事長徐瑞瑛表⽰，未來越南廠的產能規模會與中國廠區相當的⽔準，完善了集團涵蓋台灣、中國與越南的黃⾦三⾓全球產能佈局。
越南新廠的戰略地位極其重要，透過全體同仁與供應鏈夥伴的努⼒，新廠在正式開幕前，已於2025年第四季順利進入量產階段。此舉將⼤幅提升供應鏈韌性，透過三地產能的靈活調度與互補，能以更快的速度、更⼤的產能，回應國際客⼾瞬息萬變的訂單需求。
這座位於興安省的新廠房，建坪規模約3萬平⽅米，廠房設計完全符合國際綠建築「LEED⾦牌標準」，全⾯運⽤⾃然採光、節能設計，並導入太陽能發電與雨⽔回收系統。這不僅是⼀座⾼科技製造中⼼，更是⼀座與環境共好的綠⾊⽰範⼯廠。
開幕典禮當天包括興安省委員會李光和副主席、興安省監察署武國議署長等當地官員，以及台灣券商、銀⾏團等⾦融與企業夥伴皆親臨祝賀。⾙爾威勒電⼦董事長徐瑞瑛強調，投資越南是經過深思熟慮的全球戰略佈局。公司將引進先進的技術與管理經驗，預計為當地創造⼤量專業⼈才的就業機會，並帶動周邊經濟發展。⾯對2026年，⾙爾威勒電⼦喊出「全球⿑⾏，⼀路共贏」的⼝號。隨著越南新廠的落成與全速運轉，⾙爾威勒將以此為連結東南亞製造優勢與全球市場需求的超級樞紐，邁向全球電⼦零組件領頭⽺的地位。
