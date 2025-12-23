越南男三貼撞併排貨車！懷孕7月妻、2歲兒開放性骨折

貨車違規併排停車。（圖／翻攝畫面）





新北市三芝淺水灣附近的台2線北部濱海公路，今天（23日）下午傳出一起嚴重車禍事故，一名父親騎車載著妻小，三貼騎車上路，卻撞上路邊違規併排停車的貨車，導致妻兒右手、右腳開放性骨折，被送往醫院救治，所幸並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（23日）下午3時許，28歲越南籍范姓男子騎車載著懷有7個月身孕的27歲陳姓台灣籍女子以及2歲兒子三貼上路，行經三芝區台2線北部濱海公路，接近淺水灣附近路段時，不慎擦撞路邊違規併排的貨車，導致3人全都摔倒在地。

新北市消防局獲報到場時，發現范男手腳擦挫傷、陳女右手開放性骨折、2歲兒子右腿開放性骨折，3人都被送往醫院救治，所幸暫無生命危險，確切車禍原因仍待轄區淡水警方釐清，而警方也將針對違規併排貨車依法開罰。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

