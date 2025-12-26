越南男生「3大缺點」令她不敢結婚！ 當地美女「睡台灣男一晚」閃嫁
國際中心／綜合報導
不少台灣男生因為找不到適齡配偶，會花錢娶越南新娘，如今她們也成為台灣新住民。台灣新住民媳婦「阿將」曾上節目透露，台灣老公認識她第一天就想結婚，且對方當晚還逼她睡飯店同房間，最後台灣老公「1舉動」打動了她，兩人隔天早上就辦結婚。阿將最後也透露自己不敢嫁給越南男生，並揭當地男生「3大缺點」。
台灣新住民媳婦阿將曾上《新聞挖挖哇》，透露與老公是透過台灣朋友介紹認識的，當時她一句國語都不會講，老公也不會講越南話，沒想到老公第一天看到她就想結婚，並且因工作沒辦法請太多天假，想趕快帶她回到台灣，讓她當場嚇到了。當時阿將覺得兩人還沒相處1小時了解彼此，這麼快要做決定有點困難，於是跟對方說：「至少讓我考慮一晚。」後來台灣老公不放她走，怕她改變心意。
最精彩的是，阿將當天原本打算去媒人婆那邊睡一晚，不過台灣老公卻強迫她一起睡在飯店「同房間」，但那間房間有2張床，一人睡一張床，台灣老公當時也向她保證：「絕對不會碰她，等結完婚後才能在一起。」後來媒人婆開始不耐煩，覺得阿將「擺架子」，讓她當下覺得受委屈哭了，認為為什麼都不讓她考慮一晚，最後台灣老公把她拉過來，讓她坐在自己大腿上，然後抱她抱很緊，「就是那個擁抱打動我了，覺得這男人會保護我，給我幸福。」結果隔天早上兩人就辦結婚。
阿將也透露自己不敢嫁給越南男生，因為聽過很多故事讓她不放心，並指出越南男生「3大缺點」，第一個印象就是會喝酒、賭博；第二是會打老婆和搞外遇；第三是懶散、不負責任。阿將最後強調，因為看很多所以會感到害怕。
