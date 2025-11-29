越南當紅偶像訪台愛上美食人情 化身台灣觀光大使

（中央社記者曾婷瑄河內30日專電）越南當紅偶像Isaac多年前因工作愛上台灣，28日他正式受觀光署之邀，成為越南的台灣觀光大使。西貢河畔首播他來台拍攝的宣傳片，引人注目。他告訴中央社，盼激起更多越南人對島嶼的好奇與信心，共同探索台灣。

28日，陽光灑下西貢河，交通部觀光署在越南胡志明市西貢河包下郵輪甲板，舉辦年度觀光宣傳代表發布會，邀請越南知名男歌手及演員Isaac擔任最新台灣旅遊推廣大使。

發布會除有約40家越南當地媒體、逾40位台、越觀光相關業者出席外，更從Isaac後援會中邀請20多位粉絲一起上船同歡。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、副處長柯玉鈐到場，越南台商總會胡志明市分會、新順市分會、世界華人工商婦女企管協會越南分會皆有代表出席。

活動中，Isaac特地來台拍攝的觀光宣傳影片在西貢河畔、世界最大型河岸LED螢幕上首映播放，河畔兩岸民眾皆可觀賞，相當震撼。影片之後也將在越南各平台大力放送。

影片中，Isaac在台灣開啟一段尋找心靈感動的音樂旅程，以不同聲響串聯台灣多元特色景點，如基隆和平島海水拍打聲、彰化鹿港老街攤販叫賣聲、高雄駁二碼頭年輕人熱情問候談笑聲及台東布農部落八部合音等。

Isaac在越南相當知名且形象良好，社群媒體總粉絲人數超500萬人次，且與台灣早有淵源。7年前，其單曲「我真的忘了」（Tôi Đã Quên Thật Rồi，暫譯）音樂錄影帶選擇來台拍攝，YouTube平台至今有近4500萬次播放，為他最多觀看的MV。

Isaac接受中央社書面訪問時表示，「當時的台灣給我的感覺很像電影場景...融合傳統與現代 」。而讓他印象最深刻的，「是那裡的一切井然有序，人們臉上始終洋溢的笑容和樂於助人的熱情」，這段回憶，「為我日後的創作生涯開啟了許多靈感泉源」。

這次為了拍攝台灣觀光宣傳影片再次回到台灣，7天時間Isaac幾乎環台，最喜歡的是欣賞日落並乘坐遊船，看著午後的陽光灑在水面上，浪漫而寧靜。Isaac說：「這次重返台灣不只是為了工作，更讓我看到了一個嶄新、多元、更親近的台灣。」

超愛台灣美食與夜市的Isaac向中央社說，作為越南市場台灣觀光代言人，希望能縮短兩地文化差距、加強彼此連結，讓更多越南人認識台灣。

他形容台灣不僅是旅遊勝地，「更是體驗文明、創意和熱情好客的地方」，並相信，「透過文化上的接近和地理上的距離，必能增加台越間的遊客數量。」

Isaac告訴記者，「若我能激發更多越南人對台灣的熱情、信心和好奇心，讓他們渴望探索台灣貢獻一份力量，這將是我擔任代言人期間最大的榮幸」。

身著橘、白台灣觀光宣傳主色的Isaac受邀郵輪上演唱3首歌，其中一首首次亮相的歌曲更是為台灣量身創作，101大樓、日月潭和牛肉麵都被寫入歌中，獲得現場熱烈掌聲，粉絲相機快門更是從未停過。

Isaac在Facebook帳號分享成為台灣觀光大使的消息，不到24小時就獲得逾6000讚。許多粉絲在下方歡呼想造訪台灣；也有人說已去過，很喜歡；更有粉絲說自己就在台灣。

觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅指出，近年來越南來台旅遊人數持續增長，去年旅客達37萬人次，回升至疫情前水準。今年前10個月更已突破36萬人次，較去年同期增加約15%，為東南亞第二大來台市場。

觀光署將持續深耕越南來台市場，預計在明年3月募集500位越南遊客到台灣體驗「辦桌」，感受最具台灣傳統的「總鋪師」豐盛的菜色與「澎湃」誠意。屆時代言人Isaac也將親至現場同樂。（編輯：陳承功） 1141130