越南相親驚見「買大送小」！台男不滿新娘有7歲娃 悔婚討28萬慘被打臉

台男不滿越南新娘有7歲娃，告婚友社討28萬慘被打臉。示意圖

高雄邱姓男子3年前花35萬元委託婚友社遠赴越南相親結婚，邱男開出「年輕、未婚、謝絕離婚或喪偶者」等條件，也迅速娶到合意正妹黎女，不料回台後卻發現新娘竟是7歲娃的媽。邱男一氣之下告上法院，主張遭婚友社「飢餓行銷」騙婚求償28萬餘元，但法官一查發現邱男早知真相，只是事後反悔，僅判婚友社返還新娘來台機票車資共15000元，全案確定。

邱男主張，2023年間他與婚友社簽訂跨國婚姻媒合書面契約，大手筆花35萬餘元委託對方到越南尋找合適對象，當初要求新娘年齡必須為23至27歲間、未婚，至於離婚或喪偶皆不同意，更不用說有小孩的單親媽。

他指出，簽約後不久，婚友社就安排他到越南與黎女相親，因停留越南時間僅約一週，他一時惑於婚友社飢餓銷售伎倆，就在相親當天火速拍攝婚紗照及舉辦婚宴儀式，直到回國後才知黎女是越南單親媽媽，有一個7歲女兒，痛批協會挖坑給他跳，要求退還境外辦理規費、機票、婚攝費及慰撫金等共28萬7500元。

法院審理時婚友社大喊冤枉，表示相親時黎女就坦白自己雖未婚但有小孩，完全沒隱瞞。法官調查發現，在雙方簽署的「身分資料表」與「結婚同意書」上，清楚用中越文對照寫著「未婚、育有一名7歲小孩」，上面還有邱男親筆簽名跟手印。

法院認為，邱男在簽名按指印時，不可能沒看到這些資訊，而且他在希望對象表上雖然勾了「未婚」，卻沒在備註欄寫下「忌小孩」，反而把「忌素食」寫得清清楚楚。邱男既已簽名同意，就代表接受女方的狀況，不能事後反悔告違約，考量本案因「悔婚」導致黎女尚未來台，判婚友社僅需退還尚未支出的女方來台機票及接送車資共1萬5000元，上訴後駁回確定。



