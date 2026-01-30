越南盼半導體後起加速 建首座本土晶片與先進封測廠

（中央社記者曾婷瑄河內30日專電）越南繼首座半導體晶片製造廠舉行動土典禮後，28日越南科技公司FPT宣布將建立越南首座本土的先進半導體測試與封裝廠。越南努力發展半導體生態系，盼在全球產業鏈中扮演更重要角色。

越南軍隊電信與工業集團（Viettel）16日在河內啟動越南首座半導體晶片製造廠建廠後，越南科技公司FPT 28日也宣布將在越北建立先進半導體測試與封裝廠，預計今年4月底開始營運，這是越南首家自主擁有的此類工廠。

在剛落幕的越南共產黨14屆全國代表大會上，越共總書記蘇林（Tô Lâm）把科技發展、創新和國家數位轉型突破作為未來5年的經濟核心，發展國家半導體產業更是重中之重。

據西貢解放日報（SGGP News）報導，越南科技部副部長裴黃芳（Bui Hoang Phuong）在28日宣布記者會上說：「在全球供應鏈中，越南在封裝和測試方面發揮越來越重要的作用，但這些環節目前主要仍由外國公司控制。FPT對先進測試和封裝工廠的投資填補了越南半導體生態系統的空白，有助於縮小差距。」

越南通訊社則指出，今年到明年FPT先進封測廠第1期工程將建成占地1600平方公尺的廠區，配備6條功能測試線和1個配有多重可靠度測試與專業耐久性測試系統的區域。

第2期工程計劃2028至2030年，工廠將擴建至約6000平方公尺，並投資興建更多功能測試線、傳統及先進封裝線，使年產能提升至數十億件。

除生產之外，報導指出，該工廠還將作為越南半導體專業人才的實踐培訓和研究中心，提高勞動力素質，並支持越南2030年前培養5萬名半導體專業人才的國家目標。FPT投資教育與研究，旗下FPT大學也與台灣多所大學與相關企業合作，共同培育技術人才。

一般而言，半導體生態系統建設涵蓋研發、設計、製造、培訓、測試和封裝到商業化的完整流程。

越南仍在技術轉型階段，現階段難以鎖定研發、設計、製造等領域，該工廠將是越南首家由越南企業全資擁有和營運的半導體測試和封裝工廠，也是越南半導體產業渴望後起直追的重要一步。越南的目標是到2030年建成10座先進半導體測試和封裝工廠。

越南產業轉型已見成效，最大出口商品從早期的紡織組裝，到現在的電子零配件生產，外資也集中投資電子零配件、電路設計及研發項目，如韓國三星已在河內設立該集團東南亞最大的研發中心。

儘管規模遠不及越南最大民營集團Vingroup，但創立於1988年的FPT集團為越南民營最大資訊技術服務公司，業務涵蓋科技服務、電信、教育、物聯網、人工智慧等領域，在越南數位化轉型、工業4.0方面扮演關鍵角色。

英國廣播公司（BBC）23日刊登一篇越南發展前景的分析，文中指出，泰國、馬來西亞、印尼等東協國家都面臨價值鏈轉型的困境，「目前來看，泰國、馬來西亞和印尼都還沒有出現科技巨頭」。

「然而越南情況不同，越南確實擁有一家令人印象深刻的科技公司—FPT。該公司目前正與空中巴士和多家大型汽車製造商等客戶簽訂合同，幫助他們管理和升級軟體」。

英國廣播公司指出，FPT年收入超過10億美元，在30個國家擁有8萬名員工，甚至還建立了自己的大學。FPT是蘇林寄予厚望領導型企業，盼能幫助越南擺脫中等收入陷阱，創造新的經濟成長動能。（編輯：唐聲揚）1150130