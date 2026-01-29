越南移工大逃亡！見警心虛跳入北勢溪 撞破頭狼狽遭逮

消防人員將張男救起。（圖／翻攝畫面）





新北市新店警方今天（29日）上午，接獲線報水聳淒坑疑似有通報失聯的移工，循線前往查緝時，這名外籍移工竟跳入6公尺深的北勢溪中，警方連忙通報消防人員到場救援，所幸他只有頭部撕裂傷，戒護就醫後並無大礙，而警方後續查驗身分，為張姓越南籍男子，去年3月居留證就已到期，已違反《入出國及移民法》，告知相關權益與違反的法條後，待他出院後製作筆錄，也將移請移民署新北專勤隊辦理遣返。

據了解，新店警分局坪林分駐所今天（29日）上午9時許接獲報案，水聳淒坑地區，疑似有通報失聯的移工，隨即派員趕赴現場查緝，沒想到，該名男子一見到警方就立即拔腿狂奔，隨後更從水德里產業道路旁跳入6公尺深的北勢溪中。

警方見狀立即通報一旁的坪林消防分隊尋求支援，後續消防人員將男子帶回岸上時，發現他頭部撕裂傷，便由警員陪同戒護就醫前往新店耕莘醫院救治，暫無生命危險。

而警方進一步追查身分，發現這名男子為43歲張姓越南籍移工，去年3月7日居留證就已到期，卻未於法定期限內出境，明顯已違反《入出國及移民法》，警方告知他違反的法條與相關權益後，待他出院製作筆錄，便會移請移民署新北專勤隊辦理遣返。

張男從坪林拱橋旁的產業道路跳下。（圖／翻攝畫面）

