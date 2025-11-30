台中山區一名潘姓越南籍逃逸移工躲藏山區長達5年，利用自製獵槍非法獵殺包括保育類石虎、穿山甲等動物，並透過網路販售牟利。檢警採取「引蛇出洞」策略，先逮捕協助販售的同鄉阮姓女子及范姓男子，並要求他們配戴電子腳鐐，最終成功逮捕主嫌。此案件顯示非法獵殺保育動物的嚴重性，相關單位呼籲提高動保法刑度，以有效遏止黑市獵殺行為。

越南移工山區躲5年「射槍狩獵石虎」，宰殺保育類動物網售牟利。(圖／TVBS)

警方在5月間破獲這起越南籍嫌犯專門宰殺販售犬貓及保育類動物的案件。調查發現，主嫌是一名已失蹤5年的潘姓越南籍逃逸移工，他躲在台中山區，靠自製獵槍獵殺保育類石虎、穿山甲等動物，再透過網路交易獲利。這名主嫌行為囂張，不僅將大量犯罪證據和槍枝照片發布到網路上，甚至在警方上門時，還拿獵槍瞄準恐嚇員警。

靠自製獵槍獵殺保育類石虎、穿山甲等動物，再透過網路交易獲利。(圖／TVBS)

流浪動物珍愛協會黃姓副理事長表示，由於主嫌自身是非法身分無法在外走動，因此必定有合法身分的朋友幫忙進行交易。檢警從下游追查到上游，先逮捕了協助主嫌進行面交收錢的阮姓女子和范姓男子這兩名同夥。這些同夥在偵訊後雖不需羈押，但被要求配戴電子腳鐐，這也成為引誘主嫌現身的關鍵。

不幸遇害的石虎頸部被子彈射穿慘死。(圖／TVBS)

黃姓副理事長強調，這是全台灣第一例因殺害野生動物而被要求配戴電子腳鐐的案件，這種做法非常重要，因為在其他類似案件中，嫌犯往往在做完筆錄隔天就逃跑，導致無法有效制裁，這次的處理方式是一個很好的借鏡。

石虎頸部被子彈射穿慘死，相關單位透過X光機取得證據。(圖／TVBS)

警方在行動中查獲一名阮姓女子正在進行交易，她拿著裝有石虎屠體的綠色塑膠袋，與買家一手交錢一手交貨。這隻不幸遇害的石虎頸部被子彈射穿慘死，相關單位透過X光機取得證據。根據了解，主嫌非法宰殺的動物從犬貓到保育類石虎等不等，售價從1500元到3000元不等，完全是零成本的暴利行為。目前，主嫌已被法院延押，而幫忙販售的阮女和范男則分別被判緩起訴和8個月徒刑。相關單位也呼籲動保法應修法提高刑度，才能真正杜絕黑市獵殺行為。

