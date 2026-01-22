越南移工年前「刮中1200萬」！摸「祂」肚子成關鍵

生活中心／李明融報導

農曆新年還沒到來，全台首個刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎竟已經開出了，台灣彩券公司今（22）日表示，得主在高雄市岡山刮中頭獎，是一名年輕越南男性移工，這名幸運兒連買好幾張，刮到最後一張時，靈機一動摸了「彌勒佛的肚子」，並用中文祈禱「希望這張讓我中大獎」，結果真的給他刮中1200萬元頭獎。

今年首個「1200萬大吉利」頭獎在「籤上籤彩券行」被刮出。（圖／台灣彩券提供）

彩券行分享，當時越南移工中獎前摸了彌勒佛的肚子。（示意圖，非當事店家／民視新聞網）

台灣彩券公司表示，今年首個「1200萬大吉利」頭獎在高雄市岡山區新樂街52之3號的「籤上籤彩券行」被刮出，幸運得主是一名年輕的越南移工，從彩券行代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人到店裡買刮刮樂，其中1人連買多張來刮，他刮至剩下最後一張時，看見店內供奉的彌勒佛笑得燦爛，當場靈機一動，決定一邊用手摸摸彌勒佛的肚子，另一隻手則是刮完最後一張的「1200萬大吉利」，並以不太標準的中文虔誠說道「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元。對此，林小姐也相當高興見證頭獎出爐的時刻，並笑說「原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的」。

2026馬年刮刮樂近期已經全部上架開賣，推出第二波5款的全新刮刮樂。（圖／民視新聞網）

2026馬年刮刮樂近期已經全部上架開賣，下個月即將迎來農曆春節9天連假，台彩每年都會推出應景的新春刮刮樂，搶攻過年大家想要試試手氣的生意。今（20）日台彩也再推出第二波5款的全新刮刮樂，包括新春限定的「2000萬超級紅包」，這回2000萬頭獎有10個、貳獎100萬有1200個，總獎金超過172億元，並列跟去年一樣為史上新高。另外還有年度生肖主題「金馬獎」、「金好鑽」、「金馬報喜」以及「財源滾滾」，5款總獎金超過222億元。搭配1月初上架的5款，2026馬年刮刮樂一共有10款，隨著年節氣氛升溫，提醒民眾，購買刮刮樂應以不影響日常生活為前提，感受刮獎樂趣之餘更要量力而為。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

