越南移工獵殺石虎及貓羈押中 同鄉販售一審判12月

（中央社記者蘇木春台中30日電）越南籍潘姓男子自製獵槍，於今年3、4月間，獵殺流浪貓與石虎各1隻，交同鄉范男販賣牟利，案經台中地院審理後，日前依野生動物保育法等罪判范男12月徒刑；潘男另案審理中。

依據檢方起訴書指出，潘男為逃逸移工，他自製獵槍後，非法獵捕野生動物，並委由同鄉范姓男子出面進行野生動物買賣交易。

潘男先於民國114年3月13日，宰殺1隻流浪貓後，交由范男出售給買家，2人共分得新台幣1500元。

廣告 廣告

潘男於同年4月19日，獵殺保育類野生動物石虎1隻，交由范男尋得買家後，范男於隔天由越南籍女友阮女（獲緩起訴）出面，將石虎屍體交給買家並收取3000元。

案經警方獲報後，同年6月4日前往台中新社區一處工寮逮人，警方到場後，潘男卻持自製獵槍瞄準員警，並趁警方撤退尋求支援時逃逸；案經警方循線逮人送辦後，檢方依違反野生動物保育法等罪嫌將潘男與范男起訴。

台中地院審理後，認定范男共同犯動物保護法、野生動物保育法，13日依2罪各判4月（得易科罰金）、8月徒刑，全案可上訴。潘男目前仍在羈押，法院另案審理中。（編輯：陳仁華）1141130