越南移工胡氏鶯耐心勤奮 成功轉任中階技術人員

（中央社記者盧太城台東縣18日電）在台東迦南護理之家任職的越南籍照顧服務員胡氏鶯，用耐心和勤奮，從移工到跨專業合作的專業人才，成為台東迦南護家首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員。

今天是國際移工日，在迦南護理之家服務8年多的越南籍照顧服務員胡氏鶯 （HO THI OANH），成為迦南護家首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員。從移工到能進行更高階照護技巧、協助訓練新人、執行基本紀錄與回報、參與跨專業合作的照護人才。

在迦南護家照護住民的照服員中，約有半數為外籍移工，其中長輩口中的「阿鶯」胡氏鶯是服務年資最久的。

迦南護家護理長林宗瑩告訴媒體，外籍照護人才的養成及留任不容易，「阿鶯」在照護專業上的學習與努力，是迦南團隊願意支持與栽培的關鍵。「長照3.0」政策下，迦南護家著手跟進中階技術移工制度，經團隊評估「阿鶯」的專業能力，鼓勵她取得資格，成為團隊的中階技術人員，如此有助穩定人力及提升照護品質。

林宗瑩表示，「阿鶯」對長輩的用心表現在日常細節裡，誰喜歡喝溫水、哪位奶奶需要鼓勵用餐、哪位爺爺睡覺習慣開著小燈，到為半夜容易咳嗽的爺爺在床邊準備一個小袋子等。也會從協助住民抬手、翻身、換尿布等過程中，細心觀察、發現異常並即時回報，是打從心底的照護長輩。長輩沒看到「阿鶯」出現，還會關心詢問：「阿鶯去哪了? 」

「阿鶯」接受媒體聯訪時表示，初來台灣因語言不通、文化差異，加上長照工作本身的挑戰，壓力大到每天上班前先起來哭1小時再上班。但轉念心想，別人做得到，自己一定也能辦到。用「再努力一點」的方法，一邊照顧長輩，一邊把同事說的每一句話寫在小本子裡，回到宿舍反覆練習、模仿，從基礎單字到照護專業語彙，她一個字一個字練。

「阿鶯」說，曾經想轉到家庭當居家看護，但迦南護家在生活或工作上，都給外籍伙伴充分的協助與支持。身邊同事耐心且手把手傳授照護技巧，主管對她信任與支持，讓她參與照護推動計畫，並交付重要的日常照護工作。加上迦南的環境整潔、福利佳，而留任至今。

「阿鶯」認真學習中文、照護技巧，8年多來陪著無數長者度過日常生活中的大小挑戰，是長者與團隊間的可靠伙伴，2023年榮獲「台東縣績優移工」後，今年再取得外籍「中階技術人員」資格，除了在台多年的努力被肯定、薪資提高，還沒有了工作年限限制，甚至能永久居留，更省下每月給仲介公司的仲介費。（編輯：龍柏安）1141218