越南移工舞廳狂歡 未帶證件竟是失聯又通緝

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為維護治安平穩，桃園市桃園警分局員警，於假日期間，針對轄內舞廳、KTV，酒店等，易滋事場所加強臨檢掃蕩。桃園警分局表示，昨（11）日晚間10時50分許，轄區武陵派出所員警，於中正路某移工舞廳臨檢時，36歲黎姓越南籍與22歲阮姓等男子，無法出示證件，還藉口不諳中文而且不願說明身分。員警進一步清查身分，竟發現2人都是失聯移工，而且還都是通緝犯。

警方表示，昨晚員警詳細盤查時，黎男出示手機內居留證照片，自稱是本人證件，卻又馬上改口說是「弟弟」的證件，而且強調「弟弟」是合法的，奇怪行徑讓員警直覺有異。員警依警察職權行使法，將兩人帶返派出所內查證身分。

桃園警分局表示，調查發現黎男於民國111年通報失聯、還涉嫌不能安全駕駛案件遭通緝中。阮男則於民國113年通報失聯、還涉嫌詐欺案件遭通緝中。立即依法將兩人逮捕解送歸案。

桃園警分局表示，將持續加強轄內易滋事場所臨檢查察，以維護社會治安保障民眾安全。

照片來源：桃園市警方提供

