越南移工語言不通！計程車司機教轉車省錢 暖助1招解決溝通問題

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北101的運動時尚品牌「鬼塚虎」近日爆歧視移工爭議，引發網友熱議。對此，網紅計程車司機王國春也分享服務越南移工的經歷，當時對方剛到台灣語言不通，身上也沒什麼錢，想從彰化高鐵站搭計程車到彰化火車站，跳表大概要800元，讓對方卻步，最後他透過轉車方式讓該名移工的車費便宜許多，也心生一計幫助對方解決溝通問題。

王國春表示，看到101歧視越南移工的新聞，想起之前服務越南移工的經歷，可能因為出身新住民家庭或過去都做勞動密集的工作，經常跟泰國、越南移工相處，對他們有比較多的理解與尊重。曾邀請過越南同事來家裡吃飯，自己親自下廚給他們吃；也曾經自己做過「泰北涼拌豬肉」帶去公司給泰國同事吃。

廣告 廣告

王國春提到以前在傳產當過小主管，負責管理的移工同事，都要自己一聲「老大」，現在他成為計程車司機，常常在週末服務到外籍移工，換自己叫他們一聲「老大」，不覺得這樣有什麼不妥，也不會因為這樣而感到自尊心受損，因為人的格局，不是透過矮化或歧視他人而獲得，而是透過尊重與理解。

王國春分享，前陣子高鐵排班服務到一位越南籍移工要去彰化火車站，由於彰化高鐵離彰化火車站非常遠，於是跟對方說明跳表金額大概要800元後，乘客就卻步了，並在站務區徘徊。由於語言不通，乘客撥電話給會說中文的朋友當翻譯，他接過電話後聽到另一頭表示「大哥，我的朋友剛來臺灣沒有什麼錢，你有沒有什麼方法可以讓他到彰化火車站比較便宜？」他則回應「我可以載你朋友去高鐵附近的火車站，請他搭火車去彰化火車站，這樣計程車跳表大概只要150元而已，你幫我跟你朋友翻譯，因為我已經跟他講了，但他好像聽不懂」。

隨後就將手機還給對方，最後決定坐上車，在開車途中，他想到既然乘客才剛來台灣，肯定也不太會坐火車，屆時在火車站因為不諳中文，又要耗費不少時間，甚至是坐錯車，於是他心生一計，用手機的記事本寫下「我要買票到彰化火車站，我是越南人剛來台灣聽不懂，麻煩協助引導我如何搭車，謝謝」。

王國春用比手畫腳的方式請對方拿手機拍下，表示將照片給台鐵窗口看，或許能減少溝通時間。下車結帳時，乘客點頭跟他說了聲「謝謝。」那是這趟路上對方唯一說過的中文，直呼從原本的800元變成150元，雖然車資少了，但人情味卻多了，相信剛來台灣的越南移工，一定也感受到台灣計程車司機熱情溫暖的一面。

王國春認為，計程車雖然不是門檻很高的職業，但除了主要的交通運輸工作外，它還在台灣觀光旅遊形象上，扮演著極其重要的角色。千萬不要覺得只是一次性乘客就隨便服務，也不要因為對方是東南亞移工，就踩著他們語言不通、不知申訴管道的劣勢，然後狠狠「敲人一筆」。將心比心，如果自己的孩子出國打工，卻被當地的業者敲詐，他想任何人都不會開心，甚至會對該國家的印象大打折扣。若懂得把個人利益，擴張到整體產業的格局，相信大家會對台灣計程車產業更有信心。他知道，也許還有許多司機的服務令人不敢恭維，直呼「我們無法去改變他人，但可以先從自己做起。」

原始連結







更多華視新聞報導

台北101專櫃爆歧視移工 品牌發聲明道歉：涉事員工停職、啟動內部調查程序

台北101爆歧視！越南移工看專櫃鞋遭酸「那很貴」 賈永婕出馬：我來了解一下

台北101櫃姐爆歧視移工 賈永婕「海巡」發聲了

