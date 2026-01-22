越南移工買刮刮樂！ 手摸彌勒佛肚喊「希望中大獎」 神明真給了





全台首個「1200萬大吉利」頭獎得主出爐，為高雄越南籍年輕男性，在高雄市岡山區新樂街「籤上籤彩券行」，買「1200萬大吉利」刮刮樂時，手摸彌勒佛肚喊「希望中大獎」，真的幸運奪得頭獎1200萬元！

台彩公司表示，今年全國首位刮出「1200萬大吉利」頭獎，是一位年輕越南籍男性移工，根據彩券行代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人一起來彩券行買刮刮樂，其中1人連續買好幾張「1200萬大吉利」，刮到最後一張時，他抬頭看到店裡供奉的彌勒佛笑得燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說：「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1,200萬元！

代理人林小姐開心表示，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。

▼越南籍男移工，買「1200萬大吉利」刮刮樂，手摸彌勒佛肚喊「希望中大獎」，真的幸運奪得頭獎1200萬元！（圖／台彩公司提供）

（封面圖／台彩公司提供）

