越南移工逛台北101鬼塚虎疑被櫃姐歧視 品牌火速道歉：員工已停職配合調查

台北101內的鬼塚虎（Onitsuka Tiger）近日捲入歧視爭議，有民眾在社群平台爆料，指一名越南移工友人前往台北101門市消費時，疑似遭店員以言語冷處理，引發網友熱議。對此，品牌方今（12）日火速發布聲明，向社會大眾致歉，並宣布已啟動內部調查，涉事員工目前已停職配合調查。

一名網友指出，越南移工友人前往台北101內的鬼塚虎門市消費時，疑似遭到店員差別對待。 （圖／鬼塚虎臉書）

一名民眾近日在 Threads 發文指出，其認識的越南移工友人日前前往台北101內的鬼塚虎專櫃消費時，疑似遭遇差別對待。原 PO 表示，該名移工以禮貌態度詢問是否能試看鞋款，卻遭女店員以「那很貴」回應後冷處理；之後再詢問是否能查看 37 號鞋款時，店員則直接回覆「沒有 37 號」，讓她直言「2026 年還發生歧視事件真的很丟臉。」

事件曝光後迅速在網路上發酵，不少網友留言分享自身經驗，表示曾在台北101鬼塚虎門市遇到態度不佳的女店員，試穿鞋款時同樣遭遇「不理不睬」的情況。

對此，鬼塚虎發布聲明表示，對於本次事件引發社會關注與不安，品牌深感歉意。聲明指出，鬼塚虎一向秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何違背此原則的行為，皆非品牌所樂見。

鬼塚虎指出，已即刻啟動內部調查程序，並先行將涉事員工停職，配合相關調查作業；若經查證行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

鬼塚虎強調，未來將全面檢視並強化內部管理機制，加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似事件再次發生，確保消費者權益與品牌信譽，並感謝消費者長期以來的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任。

