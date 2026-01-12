越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

鬼塚虎台北101門市店員歧視移工，已遭到停職。（圖／翻攝Google Maps）

台北101近日爆出一起歧視爭議事件，一名越南籍移工日前在百貨內逛鞋店時，遭鬼塚虎專櫃人員不禮貌對待，引發網路熱議。對此，運動品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）已發表公開聲明，向社會道歉，並宣布已啟動調查程序，涉事店員目前已被停職。

事件經網友於Threads平台分享後迅速引發關注。貼文指出，當天該名移工前往Onitsuka Tiger台北101門市，以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不解直呼「101不是每天都是外國遊客嗎？」

此事曝光後，網友反應激烈，認為即使顧客身份不同，店員也應保持基本禮貌與專業服務。事件延燒之際，台北101董事長賈永婕也親自在社群留言表示關切，「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要。」

Onitsuka Tiger隨後於12日對外發出聲明，對引發社會不安表達歉意，強調品牌一貫秉持「一視同仁、尊重顧客」的服務原則，對於此次風波深感遺憾。聲明指出，品牌已立刻展開內部調查，並已將涉事人員停職待查，若經查屬實，將依規定嚴懲，包括不排除解除聘用關係。

此外，品牌也表示將全面檢視內部管理制度，強化員工教育與服務訓練，避免類似情形重演，以保障顧客權益並維護品牌信譽。聲明最後感謝消費者長期支持，承諾將持續提升服務品質，以實際行動回應社會期待。

