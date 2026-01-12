越南移工遭歧視？逛101鞋店被嗆「那很貴」 鬼塚虎急聲明：員工停職調查

外籍顧客在台北101專櫃鬼塚虎店內疑遭店員歧視。 圖：翻攝自官網

[Newtalk新聞] 台北101近日爆出一起服務爭議事件！一名越南籍民眾日前前往台北101百貨內的運動品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎選購鞋款時，疑遭專櫃人員以不禮貌態度對待，過程中不僅遭無視，還被回嗆「那很貴」。事件經社群平台曝光後引發網路熱議。鬼塚虎今(12)日公開聲明致歉，涉事店員目前停職。

事件起因為一名網友於社群平台Threads發文指出，認識的一名越南籍女移工日前前往台北101鬼塚虎專櫃，禮貌詢問鞋款資訊時，卻遭女店員以不悅語氣回應「那很貴」，隨後更被刻意無視。當該名女子再度詢問是否有37號鞋款時，店員僅冷淡回應「我們沒有37號」，無意願再提供進一步協助。原PO表示，聽聞遭遇後相當震驚，難以想像2026年仍發生此類事件，並質疑友人在台灣是否遭受歧視，直言感到丟臉，也反問「101不是每天都是外國遊客嗎？」

廣告 廣告

貼文曝光後迅速引發大量討論，不少網友留言分享在台北101消費時也曾遇到服務態度不佳的經驗，認為不論顧客身分或消費能力，服務人員皆應一視同仁。事件延燒之際，台北101董事長賈永婕也於留言區回應，表示已注意到相關反映，「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，並承諾將進一步了解情況。

對此，業者於今日對外發布聲明，對此次事件造成社會大眾關注與不安表達最誠摯的歉意。聲明指出，品牌已立即展開內部調查，並將涉事人員停職配合調查作業，倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令嚴正處理，採取最嚴正之處分措施，包括解僱在內，絕不寬貸。鬼塚虎也表示，未來將進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，避免類似事件再次發生。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

離婚率亞洲第二！立院提「離婚冷靜期」 呂秋遠建議：設「結婚猶豫期」

藍白卡關總預算！TPASS被卡惹民怨先放行？他轟：勒索行政部門