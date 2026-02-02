越南移工酒後發生口角拉扯糾紛 施暴者送辦

記者黃秋儒／新北報導

新北市三峽警分局昨（1）20時30分許接獲110轉報，指稱鶯歌區南雅路有紛爭情事，三峽警分局獲悉後，立即啟動快打警力到場查處。

三峽警本分局鶯歌所員警到場未見打架情事，僅有被害人黎姓男子（越南籍、37歲）在場，經訪查附近店家表示；稍早曾見外籍移工疑因酒後情緒失控，發生口角拉扯等情。

三峽警分局指出，處理員警隨後帶同被害人黎男前往移工宿舍訪查，經逐一盤檢抄登資料未發現逾期外籍移工，案經黎男現場指陳，因酒後與另一室友費姓男子（越南籍、38歲）發生拉扯口角情事，警方遂全數帶返所調查。

三峽警分局表示，被害人黎男未受傷，不提傷害告訴，因本案行為人費嫌於警方到場前不久實施強暴行為，經被害人當場指認時間緊接犯行明確，三峽警分局依準現行犯逮捕，並依刑法涉嫌強制罪嫌，隨案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。