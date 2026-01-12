越南移工101專櫃買鞋遭歧視 女店員嗆：那雙很貴

101鬼塚虎專櫃。 （圖／翻攝自Google maps）





台北101爆出歧視爭議，民眾說一位越南移工朋友到101經典運動鞋品牌鬼塚虎專櫃買鞋子，店員說，那雙鞋子很貴，帶有歧視的味道，101董事長賈永婕知道消息後回應，將會去了解，強調服務的態度非常重要。

這個來自日本的經典運動鞋品牌鬼塚虎，是以復古設計和高品質著稱，深受消費者喜愛，並且在台北101設有專櫃，不過最近卻發生消費歧視糾紛。

一名網友在社群平台上PO文，說自己的一位越南移工朋友來到鬼塚虎在101的專櫃買鞋，先是禮貌詢問店員想要看的鞋子，但女店員卻用超級不禮貌的口氣說，「那很貴」，然後就無視對方，而對方想看37號的尺寸，沒想到女店員就直接回，「我們沒有37號」。

網友聽到這種歧視的經歷，覺得丟臉，強調101不是每天都是外國遊客嗎？貼文在網上很快引發熱議，有其他網友幫忙標記，101董事長賈永婕。

賈永婕也親自回應，說她會了解一下，還強調不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要。而爆發消費歧視糾紛，鬼塚虎在稍早也正式發布聲明，向社會大眾道歉，並宣布已啟動內部調查，涉事員工現已停職等待後續處理。

倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採最嚴正處分，包含解僱在內，而且絕不寬貸，同時也將全面檢視，並強化內部管理機制。

