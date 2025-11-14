越南籍周男自導自演「假綁架真騙財」 桃警迅速破案戳破謊言





5名越南籍男女在台灣的租屋處，自導自演一起離譜的「假綁架真詐騙」案件，拍攝假遭凌虐、毆打影片，傳回越南向家屬勒索新臺幣16萬元贖金，家屬向越南在台辦事處報案求援，案經新竹地檢署指揮偵辦，桃園市警方配合緝查11日將一干犯嫌逮捕送辦。

本案周姓主嫌自導自演「被害人」，與19歲阮姓女友以及其他3名越籍友人，於10日晚間在新竹縣租屋處，輪流持手機拍攝周姓主嫌被毆打、凌虐的假影片，再傳給越南家屬恐嚇「不給錢就不放人」。期間還不斷與家屬討價還價，甚至降低價碼，誆騙如果迅速給錢就立即釋放「被害人」，意圖儘速得到贓款。

桃園市政府警察局外事科11日接獲越南在台辦事處的報案後，與刑事警察大隊及蘆竹分局迅速成立專案小組，並調閱新竹及桃園等地監視器、兵分多路於12小時內查緝相關人等到案，並於查緝過程中一路抽絲剝繭，釐清案情為一樁自導自演的加重詐欺行為。

越南籍周男自導自演「假綁架真騙財」遭到凌虐、毆打示意圖。

桃園市政府警察局強調，「台灣對任何詐欺犯罪零容忍，警方必竭盡全力偵辦到底，這起案件嚴重挑戰台灣國際形象，警方也用最快速度破案，強調台灣治安是值得信賴，不允許任何人惡意抹黑」。

本案由新竹地檢署指揮偵辦，此案犯嫌涉嫌加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪，主嫌以5萬元交保，其餘限制住居。

蘆竹分局呼籲請民眾保持理性，勿轉傳或輕信來路不明的影片，遇有類似訊息可向警方查證，警方將持續依法打擊犯罪，維護社會秩序與國家形象。

