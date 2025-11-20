越南籍女子在柬埔寨劫囚！落網照曝光網歪樓

▲1名越南籍女子18日在柬埔寨一處法院劫囚失敗，落網後因其面容清秀，意外引起網路熱議。（圖／翻攝自高棉時報）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨本月18日發生一宗劫囚事件，1名女子試圖劫走即將受審的囚犯，但失敗落網，其正面影像曝光後，清秀姣好的容顏意外引發熱議。

綜合《高棉時報》等柬媒報導，事發在柬埔寨東南部的柴楨省（Svay Rieng），18日上午警方押解數名涉嫌網路賭博和詐騙的囚犯到法院受審，遇到一群持槍歹徒強行闖入，試圖劫囚。

報導提到，一名戴棒球帽的女子提前混入法院，趁亂將手槍偷偷塞給其中一名囚犯，對方掙脫手銬後向押送警察開槍，隨即登上在法院外等著接應的黑色車輛逃離，整個過程猶如警匪電影，監視器紀錄了整起過程。

廣告 廣告

大約30分鐘後，警方在法院附近拘捕主犯及部分同黨。不過引起當地民眾熱議的，是劫囚女子樣貌清秀，甚至還有人將其形容為「江湖最後一個大嫂」；此外，柬埔寨警方處置涉案人士時，被爆對女子有不當肢體接觸，惟經調查確認，發表不當言辭並胡亂觸碰女嫌犯的，是當地一名記者。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



更多 NOWnews 今日新聞 報導

81隻獼猴被盜獵集團活捉準備賣到柬埔寨 泰國破獲走私全數救回

川普稱用關稅阻止泰柬開戰 泰國總理阿努廷回擊：柬埔寨先道歉

26歲泰國女子遭拐至柬埔寨詐騙園區 因「業績不達標」被凌虐致死