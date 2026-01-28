越南籍成大博士「把帳戶給室友」竟欠2千萬稅金 困台成人球哭訴：活不下去

范女多次向國稅局台南分局陳情，表示帳戶遭室友及其友人濫用實屬疏忽，但她願意承擔還款責任。圖／翻攝自google map

一名曾在台灣取得博士學位的越南籍女子，因信任室友而將銀行帳戶交由對方代為處理獎學金事宜，然而卻因此背負高達兩千多萬元的稅務欠款。多年後她重返台灣旅遊，在入境時被限制出境，隨著簽證逾期與生活資源耗盡，目前只能流落街頭，陷入生存危機。

根據《聯合新聞網》報導，該名范姓女子過去就讀於成功大學工業與資訊管理學系博士班，於2018年完成學業後返國。她表示，因仍有學校獎學金尚未請領，便將自己在台灣的銀行帳戶交由同校、就讀中文系的阮姓女室友協助處理。之後她前往德國發展，並在當地任職工作，結婚生子，對帳戶後續狀況毫無所悉。

直到去年9月，范女帶著未滿兩歲的德國籍兒子來台旅遊，準備重遊求學舊地，卻在入境時遭移民署告知，她名下帳戶自2018年起出現大量營業金流，積欠綜合所得稅逾2000萬元，國稅局已依法函請限制其出境。在未繳清欠稅前，她不得離境。

突如其來的行政處分，讓范女陷入進退兩難。隨著觀光簽證期限屆滿，她失去合法身分，無法工作、沒有健保，也沒有穩定居所，只能暫宿教堂與廟宇，仰賴民間捐助維生。生活困頓之下，她的德國丈夫於去年11月緊急來台，因工作無法久留，只能先將幼子帶回越南，交由岳父母照顧，母子被迫分離。

更雪上加霜的是，范女本身患有甲狀腺疾病，隨身攜帶的藥物早已服用完畢。她透過視訊向德國醫師求助，對方警告若病情發作，恐影響心臟並危及生命，然而她在台灣既無健保，也無身分，根本無法正常就醫。

范女多次向國稅局台南分局陳情，表示帳戶遭室友及其友人濫用實屬疏忽，但她願意承擔還款責任，只希望政府能基於人道考量，提供臨時身分或替代方案，讓她得以合法工作、就醫，維持基本生存。她強調，相關機關在執行限制出境處分時，未進行人權影響評估，已使她陷入無法生活、也無法離境的「行政懸置」狀態，恐違反《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）所保障的生命權與人身安全。

目前范女已向立法委員、監察院、移民署及人權團體求助，丈夫亦考慮向德國在台協會反映情況。她重申，自己並非有意逃避責任，更不可能成為非法移工，盼政府正視她的生存困境，讓她有機會在合法前提下償還欠稅。

對此，國稅局台南分局回應指出，經查范女確屬公告在案的欠稅大戶，相關金流均由其名下帳戶進出，且調查結果與其個人說法有所落差。分局強調，依法行政並無裁量空間，依她自述有德國、越南親友，均可協助籌錢，如何籌措資金並非稅捐機關權責；只要欠稅全數繳清，即可依規定解除出境限制。



