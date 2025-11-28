越南籍逃逸移工疑賣狗肉 竹縣動保所查扣43公斤不明肉品

越南籍逃逸移工疑賣狗肉，竹縣動保所查扣四十三公斤不明肉品。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣動物保護防疫所廿七日接獲二名越南籍移工販賣疑似狗肉等不明肉品，動保檢查員立即通報竹北警分局三民派出所警員、議員朱健銘與新竹縣流浪動物珍愛協會人員前往竹北市縣政二路交易地點攔截，當場於移工駕駛之車輛內查獲疑似犬隻屠體與其他不明野生動物屠體等，共計四十三公斤肉品，全案依違反動物保護法扣留全部動物屠體，並移送警察局依法偵辦。動保所表示，將持續追查相關人員，嚴懲不貸。

動保所表示，動保檢查員與三民派出所員警昨日趕赴交易現場，將查獲的動物肉品擺滿地面清查，有疑似犬隻屠體十一點八公斤、白鼻心三點一公斤、山豬五點二公斤、羊科動物三點一公斤、其他未知屠體含臟器等，總重共四十三公斤，動保所先行扣留後，已逐一分辨各屠體並全數採樣送檢以確認各項動物種別，另於訪談販賣屠體之移工及調閱通聯資料紀錄過程，察覺二名越南籍移工均屬非法逃逸移工，一併交由警方逮捕送辦。

動保所呼籲，依動物保護法規定，任何人因任何事由皆不得宰殺、販售、購買、食用或持有犬貓屠體，若有宰殺犬貓情形，將依動物保護法移送地檢署偵辦，可處二年以下有期徒刑，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金，如屬販賣、購買、食用或持有犬貓屠體，另處新臺幣五萬元以上廿五萬元以下罰鍰；若查有涉及宰殺保育類野生動物，更將面臨五年以下有期徒刑，併科新臺幣廿萬元以上一百萬元以下罰金等嚴峻裁罰，民眾切勿以身試法。