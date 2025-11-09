越南網紅踩線台中 直飛航班帶動觀光熱

越南網紅踩線團遊台中，感受豐富多元的城市魅力。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府觀旅局布局東南亞旅遊市場，越南直飛航班日增，強化台中在越南的觀光能見度，十一月五日至六日接待越南網紅來訪，展開踩線行程。活動結合產業、文化與美食體驗，造訪豐原「台灣味噌釀造文化館」及外埔「埔桃酒莊」，品嚐台中鍋烤節冠軍店家「老井極上燒肉」，感受台中豐富多元的城市魅力。

觀旅局長陳美秀說明，參訪團有七位越南網紅，對偏好自由行的越南旅客具有高度影響力。台中國際機場設有往返胡志明市、河內、峴港與富國島等地的直飛航線，胡志明市航線每週有十一班（華信航空七班、越捷航空四班），河內航線則由越捷航空每週營運四班。

觀旅局指出，踩線團造訪「台灣味噌釀造文化館」，了解味噌的發酵工藝與歷史背景，觀賞製作過程到品味體驗，體會台中職人對品質的堅持。前往「埔桃酒莊」，莊主導覽介紹釀酒設施與葡萄園特色，展現地方農業與觀光結合模式。

（記者徐義雄攝）

晚間安排「老井極上燒肉」享用烤肉饗宴，店家以嚴選在地食材與高品質肉品著稱，結合精緻服務與創新料理手法，展現台中餐飲品牌的實力與魅力。

越南賓客們對台中餐飲的多樣性與品質讚譽有加，台中一直是越南旅客喜愛的旅遊城市。

（記者徐義雄攝）

越南是台中國際機場航點最多的國家之一，也是觀旅局積極拓展的重點市場。踩線活動讓越南自由行旅客深入了解台中的文化、飲食與產業特色，為重遊台中的旅客創造更多選擇。