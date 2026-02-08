越南股市升等 放寬外國證券投資管制

越南投資吸引力持續升溫。（圖／pixabay）

為了讓外國投資人便於進入股票市場，越南政府宣布從2月3日開始，外國投資者可以透過國際券商直接下單，不必在本地券商開戶。此舉被外界視為，越南為了富時羅素（FTSE Russel）的評等升級至「新興市場」而鋪路。

越南2025年10月時獲富時羅素升評，由邊境市場（Frontier Market）升級為新興市場（Emergin Market），此項升級將於2026年9月正式生效。在生效之前，須於3月通過審查，確認市場條件是否達標，其中市場流動性就是關鍵指標，包含了市場成交量、流通量，以及外國投資者能否自由買賣大部分上市股票。

SSI證券公司首席經濟學家Pham Luu Hung表示：「這一更動解決了富時羅素及外資長期關注的合約複雜性、開戶流程紛擾及法律明確度等問題。」根據越南財政部修訂規定，海外投資者可通過國際券商作為授權中介下單，但需要注意的是，外國投資者仍需註冊證券交易代碼，並在符合資格的託管機構開立證券託管帳戶，以接受監管。

新規另也明訂，外國投資人在進行「非預先繳款交易」（non-prefunding trading）時，不限制證券的種類。外國證券投資基金管理公司也被允許開設兩個交易帳戶，一個用於自營交易，另一個用於客戶資產管理。

越南政府更喊出要在2030年之前爭取明晟（MSCI）的市場評等升級，不僅彰顯越南官方具備充分能力，以滿足國際指數機構的嚴謹標準，更預示越南股市即將邁入新的成長階段，走向富強的決心。

