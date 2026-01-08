越南蚵冒充東石蚵被起訴 台中水產行喊冤：盤商摻雜

台中市 / 綜合報導

台中太平一家水產行，被檢警查出以越南牡蠣冒充台灣牡蠣，前年底進貨後，上架販賣大約5個月，許多不知情的消費者吃下肚，店經理被依食安法以及詐欺罪嫌起訴法辦，記者來到水產行，店經理喊冤，他說是雲林口湖的盤商，把越南的牡蠣，混雜到台灣的牡蠣賣給他，水產行並不知情，他們也是受害者，但詳情與事證到底如何，法院正在調查審理。

台中太平這間水產行裡陳列許多活體海鮮，有鱈場蟹石斑魚龍蝦等等，就是沒牡蠣，老闆不賣，原因是，這間水產行被台中地檢署查出，2023年底，進貨越南的牡蠣，產地卻標示嘉義東石，外觀差不多，民眾難以分辨，民眾說：「長得差不多，真的下去驗了，才會比較能分辨。」

水產行改標賣牡蠣，上市賣了5個月，檢警送驗才查出牡蠣不是台灣的，依食安法以及詐欺等罪嫌，將呂姓店經理起訴，8日上午店經理出面喊冤，他說這批牡蠣是雲林口湖的盤商提供，卻被摻雜越南牡蠣，當事水產店經理呂先生說：「樣品測試之後，我說我不要進口的，我就是要台灣的，可是他又給我摻雜，我也不知道，我們也是間接被受害，其實我們也不想啊。」

店經理進一步解釋，因為本土的牡蠣冬天產量減少體積瘦小，盤商提供越南進口的牡蠣作為替代，但他們測試樣品覺得味道不好並沒有採用，但牡蠣去殼是用整包鮮蚵的方式來賣，他們也很難去分辨，當事水產店經理呂先生說：「真的不知道他們給我們越南，如果給我們知道是越南，我們就不會用，進口商才是最大源頭。」

沒有盡到把關的責任，店經理表示歉意也不敢再賣，根據了解，越南進口的牡蠣120-130元/台斤，東石的牡蠣大約140元/台斤，市面上散裝的鮮蚵也很多都沒有標示，要怎麼辨別產地，市場攤商說：「台灣的比較黑，比較小啊，越南的就很大顆很肥啊，而且牠顏色比較白。」

市場攤商透露，進口的牡蠣得先去殼再急速冷凍，帶殼的就是台灣本土生產，但為了食安與健康，最好還是選購有產銷履歷來源的產品。

