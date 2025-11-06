越南行遇颱風 旅客怒批「山富」硬闖土石流災區

下龍灣為越南觀光勝地。（圖／Pexels）





上櫃的山富旅行社被旅客投訴，越南下龍灣的行程，在9月底出發前知道有颱風，旅行社保證行程不受影響，但是到了當地卻遇到土石流山崩，旅客受困山區嚇到腿軟，行程取消還被加收住宿費，回國沒補償，要申請旅遊不便險也拿不到單據。旅行社則回應並沒有不理會，正在處理中。

畫面中看到，大雨裡前方的自小客正準備和對向車輛會車通過，突然間，旁邊的山壁整片的坍塌下來，把自小客沖到山谷。後方目擊的車輛連忙倒車，一邊倒車還一邊聽到車上的人驚恐的哭叫，現場情況真的相當緊急。

而後方的車輛裡，還有來自台灣到越南下龍灣的旅行團，一團20多人，每人4萬團費，9月底出發，卻碰上博羅依颱風降下了豪大雨。團員投訴出發前已經知道有颱風，旅行社保證不會受影響，但是到了當地到處淹水，導遊還把他們帶到土石流的山區，害他們受困。

旅行團成員張小姐：「那個導遊傳給我們當天前方的路況，告訴我們那邊很危險，行程全部都取消這樣子，大家都非常的害怕，就很擔心，這根本是在玩命。我們不是去遇到颱風，我們是在台灣就知道那裡有颱風，他還硬出團。」

也因為受困山區再加上淹水，一堆行程無法再走，被更改行程，還要額外再加住宿費，回國和總公司投訴、要求補償，卻一直沒有結果。

旅行團成員張小姐：「回來我想說他會給你合理的理賠，或是給你回應，都不理，連基本你要申請旅遊不便險，打電話去問他，他還說你一直催一直催，就是態度很惡劣真的。」

山富旅行社：「沒有沒有，沒有像當事人說的我們完全不理會、互丟皮球，沒有，我們都有在處理。」

而旅行社回應有在處理，而消保官則指，旅行社不可抗力改變行程，所多出的費用不能向旅客收取，減少費用必須退還，旅客如果不滿旅行社處理，可向品保協會投訴。

